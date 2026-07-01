Serena Williams pådro seg en kneskade under Wimbledon og kan bli nødt til å trekke seg fra dobbeltkampen sammen med Venus

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Serena Williams kan komme til å forlate Wimbledon tidligere enn forventet, da 44-åringen har pådratt seg en kneskade etter sin tre-settskamp mot Maya Joint tirsdag, i sin første singelkamp siden 2022. Williams tapte, men skulle spille sammen med Venus Williams i damedouble.

Ifølge Tom Kershaw fra The Times er det usikkert om hun kan spille dobbeltkampen i morgen. Williams takket nei til et intervju etter kampen og forlot banen uten hjelp, men det ble angivelig brakt krykker til garderoben hennes. Agenten hennes sa at hun vrikket kneet mot slutten av første sett og derfor ble fritatt fra sine medieforpliktelser av de medisinske teamene til Wimbledon og WTA.

Williams gjør nå «alt hun kan for å være klar for dobbeltkampen», som er planlagt til i morgen, torsdag 2. juli, mot Solana Sierra og Camila Osorio.