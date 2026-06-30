Serena Williams røk ut i første runde i singelturneringen på Wimbledon
Serena Williams blir værende på Wimbledon og skal spille sammen med Venus Williams på torsdag.
GTA 6 - Grand Theft Auto VI (PS5)
Serena Williams' soloeventyr på Wimbledon endte med et tap mot Maya Joint, 3-6, 7-6(6), 3-6. Williams, som har vunnet singeltittelen i Wimbledon syv ganger, hadde ikke spilt en singelkamp på nesten fire år, siden hun trakk seg tilbake under US Open 2022, men er nå tilbake for å bli (faktisk blir Serena Williams værende på Wimbledon, da hun skal spille sammen med søsteren Venus i damedouble, med debut torsdag 2. juli mot Solana Sierra og Camila Osorio).
Det var et stort øyeblikk for Maya Joint, 20 år, som aldri hadde hatt sjansen til å spille mot Serena Williams, men hun var et av hennes idoler, og derfor var det en stor ære for henne å spille mot henne. «Jeg fikk ikke mye søvn i natt – jeg lå våken til klokka 02.00 og tenkte på det. Hun har en slik utstråling. Hun er en ekte legende. Og denne banen – så mange store navn har spilt her.»
Som forventet heiet de fleste tilskuerne på Center Court på Serena Williams, i håp om å se henne vinne igjen etter så mange år. Men ungdommen seiret, og australieren skal nå møte Alexandra Eala på torsdag.