Serena Williams stopper spekulasjonene om et comeback etter å ha blitt inkludert i antidopingtesting

HQ

Serena Williams, vinneren av 23 Grand Slam-titler i single, trakk seg fra profesjonell tennis i 2022, og vant sin siste Grand Slam i 2017, uten å klare å sikre seg den unnvikende 24. majortittelen som ville ha satt henne på linje med Margaret Court i historiebøkene. Denne uken ble det imidlertid igjen spekulert i et comeback ... og hun måtte benekte det på Twitter :

"Omg yall Jeg kommer IKKE tilbake. Denne skogbrannen er gal", skrev den 44 år gamle Williams.

Spekulasjonene oppsto etter at International Tennis Integrity Agency (ITIA) tirsdag bekreftet at hun var en av spillerne som var inkludert i deres antidopingtestingspool, som krever at spillerne avslører hvor de befinner seg til enhver tid, hver dag, og deltar i tilfeldige tester, noe som er obligatorisk for å bli inkludert i offisielle turneringer.

ITIA plasserer imidlertid også Serena Williams på listen over pensjonerte spillere. Det er uklart hvorfor hun skulle bli inkludert i antidopingtestingen hvis hun ikke har tenkt å konkurrere, noe som har reist mange spørsmål. Men hvis hun i fremtiden ønsket å gjøre et offisielt comeback til en sanksjonert turnering, ville hun i det minste bli klarert av ITIA-standardene, men hun har ikke spilt siden 2022, hvor hun sa til Vogue at hun ville bevege seg "bort" fra tennis.

Serena Williams mottok nylig en ærespris i Spania for sitt livsverk. Storesøsteren Venus Williams, 45 år gammel, konkurrerer fortsatt den dag i dag, og kommer tilbake på flere wildcards som Washington Open. Hun vant ikke mye, men fikk stående ovasjoner under US Open.