Serena Williams tar opp kampen mot Steffi Graf i vår tidlige Top Spin 2K25 gameplay.

Hvis du elsker tennis, har du utvilsomt ventet spent på at Top Spin kommer tilbake senere denne måneden. Fra og med 26. april er tennissportserien tilbake på PC og konsoller i form av det splitter nye Top Spin 2K25. Mens vi venter på at det skal bli vår tur til å teste spillet i sin helhet, har vi allerede fått en forsmak på hva som venter oss i form av en hel kamp mellom to superstjerner og legender innen sporten.

Nedenfor kan du se Serena Williams mot Steffi Graf i en kamp for livet. De to kvinneikonene kjemper mot hverandre på grusbanen Court Philippe Chatrier på Stade Roland Garros i Paris, Frankrike, på en strålende solskinnsdag.

Ta en titt på hele gameplayet nedenfor for å få en forsmak på hva slags tennisaction spillet kommer til å by på når det lanseres senere denne måneden.