Serena Williams tildelt den prestisjetunge Prinsessen av Asturias' idrettspris

Serena Williams, tennislegende og 23 ganger Grand Slam-vinner mellom 1999 og 2017 (hun trakk seg i 2022), vil bli tildelt Princess of Asturias Awards, en årlig pris som Spanias krone tildeler enkeltpersoner, organisasjoner eller enheter som utmerker seg i kategorier som humaniora, vitenskap, kunst og, i Williams tilfelle, sport, som vanligvis ikke bare fokuserer på sportslige meritter, men også på deres humanitære arbeid eller deres evne til å inspirere andre.

Prinsessen av Asturias' stiftelse anser henne som "en av de største tennisspillerne i sportens historie med en udiskutabel merittliste [...] Serena Williams har alltid vært en ivrig forkjemper for likestilling mellom kjønnene og like muligheter for menn og kvinner i idretten så vel som i samfunnet generelt".

Serena Williams vil motta prisen i Oviedo i oktober neste år.

Hva er Prinsessen av Asturias' pris?

Prisen går ofte til spanske personer, men ikke alltid (Super Mario-skaperen Shigeru Miyamoto vant prisen for kommunikasjon og humaniora i 2012).

I fjor gikk idrettsprisen til den fremragende badmintonspilleren Carolina Marín, men året før gikk den til den kenyanske langdistanseløperen Eliud Kipchoge. Andre internasjonale vinnere inkluderer Olympic Refuge Foundation og IOC Refugee Olympic Team i 2022, den amerikanske skiløperen Lindsey Vonn i 2019, det newzealandske rugbylandslaget i 2017 eller til og med arrangørene av New York City Marathon.

I 2010 ble også det spanske landslaget som vant fotball-VM, samt Iker Casillas (Real Madrid) og Xavi Hernández (fra FC Barcelona) tildelt prisen for sin "forsonende holdning som har jevnet ut tradisjonelle motsetninger mellom spillere og supportere".