Serena Williams vender offisielt tilbake til profesjonell tennis denne måneden

Serena Williams er offisielt tilbake som aktiv spiller. En video lagt ut på sosiale medier avslørte hennes mye omtalte comeback, med bekreftelsen på at hun har fått et wildcard til Queen's Club senere denne måneden, noe som gjør det til hennes første turnering på nesten fire år.

Serena Williams, 44 år gammel, skal delta i damedouble, og det er ventet at hennes partner blir den kanadiske tenåringen Victoria Mboko, en av fjorårets gjennombrudd, bare 19 år gammel.

Den yngste av Williams-søstrene trakk seg fra tennis i US Open 2022, og har tidligere benektet at hun var på vei tilbake, til tross for at bevisene for et comeback stammer fra februar, da hun ble inkludert på listen over aktive spillere av International Tennis Integrity Agency (ITIA).

"Queen's Club føles som det perfekte stedet å begynne dette neste kapittelet", sa Williams. "Gress har gitt meg noen av de mest meningsfulle øyeblikkene i karrieren min, og jeg gleder meg til å være tilbake og konkurrere på en av sportens mest ikoniske scener." Serena Williams har vunnet 23 Grand Slam-titler, bare én mindre enn Margaret Court, som innehar rekorden for flest Grand Slam-titler gjennom tidene.

Storesøsteren Venus Williams (45) spilte sist i Madrid Open i april, og skulle etter planen ha spilt Roland Garros i double inntil partneren hennes, Hailey Baptiste, pådro seg en korsbåndskade som ødela hele sesongen. Nå som begge er aktive igjen, gjenstår det å se om de vil spille sammen i double igjen: De har vunnet 14 Grand Slam-titler i double sammen og tre gullmedaljer.