Sergio Busquets, Barcelona- og Spania-legenden, legger opp etter sesongen

HQ

Sergio Busquets, FC Barcelona-legende og for tiden spiller for Inter Miami sammen med Leo Messi, Luis Suárez og Jordi Alba, avslutter sin fotballkarriere ved slutten av inneværende sesong. Den 37 år gamle defensive midtbanespilleren var et produkt av Barcelonas akademi, og hadde 481 kamper for laget mellom 2008 og 2023, og vant mange titler, inkludert 9 Ligas og tre Champions League-titler.

"Jeg føler at tiden er inne for å si farvel til min karriere som profesjonell fotballspiller. Det har vært nesten 20 år med denne utrolige historien jeg alltid har drømt om", sa han i en video på sosiale medier.

I Barcelona var han en sentral del av en av historiens beste midtbaner, sammen med Xavi Hernández og Andrés Iniesta. Alle disse har allerede lagt opp. Han var også landslagsspiller for Spania mellom 2009 og 2022, og vant VM og UEFA Euro i 2010 og 2012.

Busquets legger snart opp, ved slutten av MLS-sesongen. Det er bare fem kamper igjen for Inter Miami i den ordinære sesongen. Hvis de skulle nå sluttspillet, vil finalen være 6. desember.