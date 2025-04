Sergio Pérez bryter tausheten om sin exit fra Formel 1 og varsler en retur "hvis prosjektet gir mening"

HQ

Sergio Pérez, den meksikanske Formel 1-føreren som brøt med Red Bull på slutten av forrige sesong, til tross for at han hadde to år igjen av kontrakten - en kontrakt som hadde blitt forlenget flere måneder tidligere - har snakket med Formula1.com om hvordan det føltes, og har antydet at han kommer tilbake til konkurransen: "Det er noen veldig interessante prosjekter der ute. Jeg har blitt kontaktet av noen få team siden Abu Dhabi".

'Checo' Pérez nyter en pause etter mer enn et tiår med racing non-stop: Han debuterte hos Sauber i 2011, senere hos McLaren og Force India, før han kom til Red Bull i 2021. Han sier at han nå nyter tiden med kona og de fire barna, å se sporten utenfra og å føle seg "i en privilegert posisjon i karrieren, vel vitende om at jeg alltid har maksimert alle mulighetene mine", selv om han også innrømmer at han ikke forventet å få sparken fra teamet, og at det hele skjedde veldig raskt.

"Folk har kort hukommelse i F1", sier Sergio Pérez

I en alder av 35 år kan mange førere tenke på å pensjonere seg, men Pérez lar døren stå åpen, selv om han har tenkt å vente for å se om det rette prosjektet dukker opp, fordi han vet hvor mye man gir opp i livet for å være i sporten, og han trenger å være motivert: "Hvis jeg finner et prosjekt som motiverer meg fullt ut til å komme tilbake, der laget tror på meg og der de setter pris på karrieren min, min erfaring og alt jeg kan bringe til et lag, ville det være veldig attraktivt å vurdere det". Kan Cadillac, det nye laget for 2026, være et av disse alternativene?

Til slutt er han stolt av karrieren sin, som inkluderer 6 Grand Prix, 39 pallplasser og en karrierebeste 2. plass i førermesterskapet i 2023, bak lagkamerat Max Verstappen: "Folk har kort hukommelse i F1. I løpet av et par løp glemmer de hva du har gjort. Folk innser at min posisjon ikke var den enkleste i F1 - og jeg har gjort det ekstremt bra totalt sett."