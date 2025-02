Sergio Ramos annonsert som ny spiller i den meksikanske klubben Rayados med en hyllest til Real Madrid i nummeret

HQ

Sergio Ramos har offisielt blitt annonsert som ny spiller i den meksikanske ligaen. Forsvarsspilleren, som fyller 39 år neste måned, vil slutte seg til C.F. Monterrey, også kjent som Rayados, en fem ganger LigaMX-vinner, samt fem ganger CONCACAF Champions League-vinner, siste gang i 2021. Han blir i klubben i ett år.

Dette blir trolig Ramos' siste overgang: Midtstopperen startet karrieren for over to tiår siden i Sevilla, før han gikk til Real Madrid mellom 2005 og 2021, hvor han vant 22 titler, inkludert fem LaLiga-titler og fire Champions League-titler. Deretter flyttet han til Paris Saint-Germain, hvor han vant to Ligue 1-titler, før han returnerte til Sevilla for sesongen 2023-24. Med det spanske landslaget ble han verdensmester i 2010.

Det ser ut til at Sevilla blir hans siste klubb, ettersom han ikke har hatt noen klubb siden han forlot Sevilla, men fortsatt har trent på egen hånd i påvente av den rette klubben. Den tyrkiske klubben Fenerbahçe, som trenes av José Mourinho, var nær ved å signere ham, men det endte med at Ramos flytter til Rayados i Mexico, en klubb som er villig til å akseptere hans høye lønnskrav: fem millioner euro i året, kapteinsrollen, 2 % av trøyesalget... og en bonus for å spille FIFA Club World Cup neste sommer, noe som gjør at han i det minste får spille mot en prestisjefylt europeisk klubb, Inter Milan, i gruppespillet. Han får også selskap av tidligere kolleger fra Real Madrid (Sergio Canales) og Sevilla (Óliver Torres, Lucas Ocampos).

Nummeret hans, 93, er en hyllest til headingen han scoret i det 93. minutt i Champions League-finalen mot Atlético de Madrid i 2014, noe som førte til at kampen gikk til overtid og Real Madrid til slutt vant.