Sergio Ramos ble så sint da han fikk sparken fra det spanske landslaget at han brøt et langvarig vennskap

Real Madrid-legenden Sergio Ramos, som hjalp laget med å vinne fire Champions League-titler, inkludert det berømte målet i det 93. minutt i 2014 mot Atleti, er også en legende for det spanske landslaget, verdensmester i 2010 og europamester i 2008 og 2012. Ramos, som fyller 39 år i slutten av mars, spiller nå i den meksikanske ligaen, for C.F. Monterrey, også kjent som Rayados, etter mindre inspirerte perioder i PSG og Sevilla da han forlot Real Madrid i 2021. Det året ble det også slutt på hans tilstedeværelse på det spanske landslaget, men ikke frivillig.

Albert Luque, tidligere sportsdirektør på det spanske landslaget, fortalte den spanske radiostasjonen Cadena Ser at da han og trener Luis de la Fuente bestemte seg for å ikke lenger kalle Ramos til laget, sluttet Ramos å snakke med Luque, og avsluttet vennskapet deres: "Vi var som en familie, og det var der vi avsluttet vennskapet. Jeg ønsker ham alt godt i verden."

Luque forklarer at avgjørelsen om å ikke lenger ringe Ramos var fordi det var mange endringer i laget, og "det var en tid da det ikke var to reelle startere i midtforsvaret. Han forsto det ikke, og den dag i dag har vi ikke fikset det", sier Luque, den tidligere fotballspilleren som var kortvarig lagkamerat i 2005, da Luque trakk seg fra landslaget og Ramos debuterte, og arvet 19-nummeret hans - selv om han senere endret det til 15 til minne om Antonio Puerta, som gikk bort i 2007.

Ramos hadde 180 landskamper for Spania fra 2005 til 2021, flere enn noen andre - etterfulgt av Iker Casillas med 167 - men ifølge Luque ønsket han å bli spilleren med flest landskamper i hele verden, en rekord som for øyeblikket innehas av Cristiano Ronaldo, 217 fra 2003 til i dag. Til tross for at Luque beklager at forholdet tok slutt, sier han at han fortsatt mener Ramos er den beste midtstopperen i historien.

Luque ble nylig frikjent for tvang mot Jenni Hermoso på grunn av Rubiales-saken. Påtalemyndigheten har imidlertid bedt om at rettssaken skal gå om igjen, og mener at dommeren ikke var upartisk.