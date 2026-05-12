Sergio Ramos er på nippet til å kjøpe Sevilla FC for 450 millioner euro

Sergio Ramos nærmer seg kjøpet av barndomsklubben Sevilla, og det vil bli kunngjort i løpet av de kommende dagene. Spanske medier melder i dag at avtalen mellom spilleren og fotballholdingsselskapet Five Eleven Capital med Sevillas nåværende aksjonærer, der 40-åringen går med på å betale 450 millioner euro (inkludert gjeld) for klubben, er i boks. Det eneste som gjenstår er godkjennelsen fra det høye idrettsrådet (CSD på spansk), som er nødvendig når man kjøper mer enn 25 % av aksjekapitalen i et offentlig aksjeselskap (SAD).

De 450 millionene euro tilsvarer omtrent 80 % av aksjekapitalen i klubben, som i dag eies av tre familier, Carrión-, Castro- og Alés-familiene, samt en enkeltperson og tidligere president, José María del Nido Benavente, som er den største enkeltstående aksjonæren (25 %).

Sergio Ramos startet karrieren i ungdomslagene til Sevilla og spilte i én sesong før han i 2005 gikk til Real Madrid, der han ble legendarisk i 15 år. Etter å ha forlatt Madrid i 2021 spilte han to år i PSG, returnerte til Sevilla for sesongen 2023-2024, og flyttet deretter til Monterrey i Mexico. Han har ikke annonsert at han legger fotballen på hylla, men han er uten klubb for øyeblikket.

Ramos kjøper Sevilla i et svært delikat øyeblikk, en økonomisk og sportslig krise. Med tre serierunder igjen er Sevilla fortsatt i fare for å rykke ned fra LaLiga: Det er fem klubber (Sevilla, Elche, Mallorca, Espanyol og Girona) som bare ligger tre poeng over nedrykkssonen, og Alavés (18. plass med 37 poeng) og Levante (19. plass med 36 poeng) kan fortsatt redde seg.