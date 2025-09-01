Sergio Ramos' merkelige musikalske debut er fylt med bitterhet mot Real Madrid

HQ

Sergio Ramos, den spanske forsvarslegenden i Real Madrid, hvor han spilte mellom 2005 og 2021 og vant fire Champions League-titler, har overrasket alle ved å gi ut en sang med tittelen "Cibeles", fremført av ham selv (med en stor dose autotune), som ble utgitt på søndag.

Som navnet antyder (torget ved Cibeles-fontenen er stedet der Real Madrid feirer sine titler), er sangen en hyllest til hans tidligere klubb, blandet med bilder fra høydepunktene hans. Teksten ser imidlertid ut til å ha en stor porsjon hat mot den hvite klubben, med vers som "There are things I didn't tell you that still hurt, I never wanted to leave, You asked me to fly, I would kill for you, You asked me to fly".

Utover den tvilsomme musikalske kvaliteten på sangen, morer fotballfans seg nå med å finne andre betydninger i teksten, med noen ikke-så-indirekte slag mot Real Madrid: "I hope things go well for you, Although I feel bad without you. Det er bra at jeg dro, for du behandlet meg ikke på samme måte. Du elsket meg, og jeg elsket deg. Men noen gir alltid mer."

Det er en ganske dramatisk setning ("Jeg vil heller dø stående enn å leve på mine knær. Jeg gir mitt hjerte, selv om det kommer skadet tilbake"), en åpenbar referanse til målet hans i det 93. minutt i Champions League-finalen i 2014 ("En kamp varer 90, og jeg ga deg 90 og tre til") og tilsynelatende flere slag til Real Madrid-president Florentino Pérez ("Du ga meg vinger. Jeg visste ikke at de bare var for å holde meg unna", og "Du glemte meg, Du satte meg til side, Uten å kunne bestemme, Det er det som sårer meg mest").

Til slutt ser Ramos ut til å finne fred med sin traumatiske sorti ("Og jeg ser på deg nå, Du er fortsatt like vakker, Livet lærer deg at ingen er uunnværlig", og "Selv om alt gikk slik, ville jeg gjerne kommet tilbake, En gang og til og med 1000 ganger, Du vet det, Cibeles").

Da kontrakten med Real Madrid gikk ut i 2021, flyttet han til Paris Saint-Germain, gikk tilbake til sin opprinnelige klubb, Sevilla, i 2023/24-sesongen, og flyttet deretter til Monterrey i Mexico, der han fortsatt spiller i en alder av 39 år. Det er imidlertid mange år siden han ikke lenger spiller for det spanske landslaget, noe som også førte til et stort temperament...