Sergio Ramos scorer sitt første mål med Monterrey i den meksikanske ligaen

Sergio Ramos, Real Madrid-legende og verdensmester i 2010, spiller nå for den meksikanske ligaen, etter et halvt år med inaktivitet. Forsvarsspilleren fyller 39 år i slutten av denne måneden, men ønsker å utsette pensjonisttilværelsen ved å spille for C.F. Monterrey, bedre kjent som Rayados, i ett år. Han begynte i forrige måned, men det var i sin andre kamp at han scoret for første gang.

Ramos scoret det andre i en 4-2-seier mot Santos, som en del av Clausura (den andre delen av den meksikanske ligaen). Det var et rent spansk mål, en heading med assist fra Sergio Canales, midtbanespiller som tidligere har spilt i Valencia, Real Sociedad, Betis og Real Madrid i 2010-2011.

Ramos' neste kamp med Rayados blir en åttendedelsfinale i Concacaf Champions Cup, som tilsvarer Champions League i Nord- og Mellom-Amerika. Rayados skal også delta i FIFA Club World Cup neste sommer, så et gjensyn mellom Ramos og hans lagkamerater i Real Madrid er mulig.