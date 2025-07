Seriemordere er på frifot i andre del av Sakamoto Days

HQ

Netflix har truffet jackpot med sin anime-satsing, ettersom flertallet av brukerne pleier å se en eller annen form for anime på plattformen. Et show som uten tvil vil tiltrekke seg mye oppmerksomhet igjen vil være Sakamoto Days, som etter at den første delen ble avsluttet tidligere i år, er nå den andre delen klar for ankomst.

Denne neste delen av historien har premiere mandag 14. juli med en ny episode som vil bli fulgt av flere episoder hver uke etterpå, og denne neste delen av historien vil se den titulære eks-hitmannen håndtere en rekke seriemordere som skaper kaos, alt mens han beskytter familien sin mot faren de utgjør.

Det ser ut til at vi har en megastor andre del i vente, noe den siste traileren absolutt beviser. Sjekk den ut nedenfor for å avgjøre om Sakamoto Days bør være på overvåkningslisten din.