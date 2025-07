Serien Booster Gold har fått grønt lys for en pilot på HBO Max

Tilbake i 2022, da det ble kunngjort at Peter Safran og James Gunn skulle ta over som DC-filmsjefer og starte et nytt univers, ble det bekreftet at Booster Gold skulle få sin egen TV-serie. Gunn sa til og med at det var den karakteren som fansen ønsket seg mest når det gjaldt filmatiseringer.

HQ

Siden den gang har ingenting skjedd, selv om det har vært snakk og/eller rykter om at Chris Pratt, Antony "Homelander" Starr og Kumail Nanjiani skulle spille karakteren, uten at noe faktisk har materialisert seg. Nå rapporterer imidlertid Deadline at ting begynner å røre på seg.

Tilsynelatende har en pilotepisode fått grønt lys av HBO Max, med David Jenkins (Our Flag Means Death) som både manusforfatter og showrunner, forutsatt at pilotepisoden er god nok for en full sesong.

Booster Gold Selv er en sportsstjerne fra år 2442. Etter å ha kommet over teknologi fra et museum, reiser han til vår tid for å bli en berømt helt. Han er ofte humoristisk og selvironisk, og har blitt en fanfavoritt nettopp på grunn av sin uvanlige blanding av ego og hjerte.

Forhåpentligvis betyr fremdriften i TV-serien at castingen snart kan begynne, slik at vi kan finne ut hvem som skal spille ham.