Hitman sin TV-serie er kansellert og anses som "død i vannet"

HQ

Det kan være lett å miste oversikten over alle filmatiseringene som er på gang for tiden, og du har kanskje glemt at en filmatisering av Hitman var på trappene. Serien skulle komme i form av en TV-serie, og skulle ledes av Derek Kolstad, som skulle fungere som manusforfatter og utøvende produsent, men alt dette er forgjeves nå, da det rapporteres at serien har blitt lagt ned.

Som rapportert av The Direct, har Kolstad kommentert statusen til Hitman-serien og avslørt at den er "død i vannet" og ikke lenger vil skje.

"Nei... Det er litt av en dolk i brystet. Hvem vet i dag, men det er dødt i vannet. Men jeg elsker den greia, for jeg elsker det spillet og jeg elsker den karakteren. Men problemet er at jeg kan skrive et filmmanus, men ingen kommer til å gå ut og kjøpe manuset. Du må lage filmen, du må lage serien. Men dessverre skjer det ingenting med den mannen."

Så det er tydelig at Hitman-serien rett og slett ikke er av interesse for produksjonsselskapene, noe som gjør det utfordrende å finansiere prosjektet. Med tanke på floppen som var den siste live-action-filmen, er det kanskje ikke en stor overraskelse. Ville du likevel ha vært interessert i en ny Hitman-filmatisering?