Severance: Sesong 2

Det bør kanskje sies med en gang at jeg elsker Severance. Det er ikke slik for alle. Selv om noen kanskje føler at serien holder igjen for mye med viktige avsløringer om de mest sentrale elementene i handlingen, eller blir avskrekket av den spenningsfylte blandingen av kullsvart humor og til tider nesten Lynch-aktig atmosfære, står helheten, hele den første sesongen, som en av de sterkeste TV-seriene de siste årene for meg personlig.

Andre sesong er foreløpig en håndfull episoder av veien, men jeg avsluttet sesongen i går kveld sammen med kjæresten min, som er like stor fan som meg, og da rulleteksten rullet over siste episode, var det nok en gang klinkende klart at Ben Stillers dystopiske, bisarre, skumle og morsomme pseudo-Hitchcock-univers fortsatt er noe av det mest overbevisende man kan komme i nærheten av.

Uten å røpe for mye, tar Severances andre sesong fatt rett i hælene på den hårreisende finalen i første sesong. Mark og kompani klarte endelig å bryte ned barrieren mellom sine "innie"- og "outie"-personligheter, og brukte disse få minuttene på å advare alle de kunne om hvordan arbeidsforholdene egentlig er i Lumons lukkede Severance -seksjon, der heisen ned skiller de ansatte direkte mellom en privat og en arbeidspersonlighet - to forskjellige versjoner av samme person, adskilt av en liten innretning i hjernen.

Det betyr at, ja, første halvdel av andre sesong går nesten utelukkende med til å håndtere, bearbeide og iterere på sesongavslutningen, et grep som vanligvis kan få selv det mest finstemte fortellertempo til å kollapse. Det skjer litt her også, og etter noen episoder skulle man ønske at Stiller og kompani holdt et litt høyere tempo. Heldigvis forblir det ikke slik, og etter hvert som sesongen beveger seg mot klimaks (jeg har bare sett seks av syv episoder) nærmer vi oss igjen en avgrunn, og belønner seeren med et litt mer hårreisende tempo.

Men mest av alt "vinner" Severance ved å gi oss et opphold i den merkelige, presserende og ytterst overbevisende verdenen som får sin sentrale drivkraft fra mysteriene som forblir uløste og utenfor rekkevidde. Det kan selvfølgelig ikke fortsette slik, og når sesongen nærmer seg slutten, er det fortsatt avgjørende spørsmål om hva som egentlig foregår. Det ligner ikke på en Lost-lignende situasjon, der fortellerstrukturen pirrer med illusjonen av svar, for så å trekke ut i det uendelige. Tvert imot. Severance er langt mer elegant med sine narrative brødsmuler, og den elegansen vever seg sømløst inn i hver eneste dialogutveksling, også i hver eneste episode i den nye sesongen.

Det er seriens store trekkplaster generelt - elegansen. Hver samtale syder av spenning, hver scene drypper av identitet og spenning. Hvor vi går herfra, aner jeg rett og slett ikke, og det er hele poenget. Det er umulig å si om Stiller og kompani kan fange "lynet i en flaske" tre ganger på rad, men de har i hvert fall gjort det igjen, og Severance er fortsatt Apple TV+ sitt sterkeste kort.