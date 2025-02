Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Sesong 1

HQ

Da jeg delte mine tanker om de første episodene av Your Friendly Neighborhood Spider-Man, nevnte jeg at jeg ble overrasket over det jeg var vitne til. Denne Marvel Animation -serien ble ikke presentert på en måte som ga meg spesielt mye selvtillit, da det var noe med trailerne, kunststilen og det generelle temaet som ikke helt gjorde det for meg, spesielt etter en rekke generelt middelmådige Marvel TV-serier. Men da denne serien debuterte, ble jeg faktisk imponert, både på grunn av den autentiske tegneseriepresentasjonen av Peter Parker/Spider-Man, og på grunn av temaet og evnen til å levere en opprinnelseshistorie som ikke føltes som om den tråkket i akkurat samme spor som utallige andre web-slinging-opprinnelseshistorier hadde gjort. Det store spørsmålet på den tiden var om Your Friendly Neighborhood Spider-Man kunne opprettholde denne sterke åpningen i resten av sin første sesong.

Nå som episode ni og ti er ute i friheten, kan jeg legge til at Your Friendly Neighborhood Spider-Man har levert på konsistens og servert en engasjerende og underholdende første sesong med TV. Den er ikke banebrytende, og den vil ikke gå inn i historien som et av de største animasjonsverkene vi har sett til dags dato, men den er morsom og herlig å konsumere på ukentlig basis, med en varighet som ikke blir for lang, og som når sitt startpunkt i god tid. For en seer er denne serien akkurat det man kunne ha ønsket seg, 10 unike episoder på rundt 25 minutter som alle kom i løpet av en treukersperiode. Det er ideelt for den sultne forbrukeren.

Men utgivelsesfrekvensen og seriens spilletid er ikke grunnen til at du bør sjekke den ut når du får tid. Denne serien er en velkjent, men likevel frisk versjon av historien om Spider-Man, en som vrir de minneverdige hendelsene til noe nytt, som bruker typisk mindre populære figurer, og alt sammen blir presentert i en kunstnerisk stil og med en regi som får det til å føles som om det er hentet rett ut av en tegneserie. Hvis du så What If...? og forventet noe mer, eller likte X-Men '97, er denne serien et naturlig og fornøyelig neste skritt, selv om den ikke står helt så høyt som den mutantbaserte andre Marvel Animation -titanen.

Selv om jeg vil bemerke at tempoet i Your Friendly Neighborhood Spider-Man vanligvis er veldig bra, er det øyeblikk hvor man skulle ønske at det ville ta seg litt opp, spesielt når Peter famler i episode etter episode i et forsøk på å velge riktig drakt for jobben. Noen av episodene midtveis i sesongen føles litt jevne og forutsigbare, og det er også et feiltrinn i siste halvdel av sesongen, der det er veldig tydelig at det måtte brukes tid og arbeid på å legge opp til den store finalen. Dette kan riktignok unnskyldes med at de to siste episodene er sterke, spesielt finalen, som strør om seg med noen vanvittige tidsreiser for å få denne første episoden til å slutte en hel sirkel og servere en tilfredsstillende payoff.

Skuespillerne leverer sterke prestasjoner, spesielt Hudson Thames som en umiddelbart gjenkjennelig Peter Parker og Colman Domingo som en respektabel, men likevel noe fryktinngytende Norman Osborn. Det er interessante og engasjerende karakterer her, og måten den fortsetter å flette inn biroller, helter og skurker på, betyr at fremtiden til denne enkle og greie animasjonsserien ser veldig lys ut. I hvert fall hvis du er en Spider-Man-fan.

Så alt i alt fremstår Your Friendly Neighborhood Spider-Man som et sterkt tilskudd til Marvel Animations portefølje. Det er en enkel, fornøyelig og herlig superhelt-actionserie som du vil sette pris på å tilbringe tid med. Historien er engasjerende, den kunstneriske retningen er faktisk fantastisk og minneverdig, karakterene du møter underveis er håndtert slik at selv garvede Spider-Man-fans kan bli overrasket over hvordan de utvikler seg, og finalen legger opp til en fremtid som er svært lovende. Med tanke på noe av det som Marvel har produsert i det siste, er dette en god og morsom film å se.

