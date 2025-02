Small Town, Big Story - Første sesong

Det kan ofte føles som om komediesjangeren har gått litt ut på dato på film og TV, og det er jeg for det meste enig i. Sammenlignet med der komediesjangeren befant seg for 10-15 år siden, føles den definitivt mer neddempet, mindre ærlig og mye mer produsert, og derfor varmer det alltid hjertet mitt å finne en genuint morsom og underholdende komedieproduksjon. Small Town, Big Story er akkurat det. Dette er en komedieserie skapt, regissert og delvis med Chris O'Dowd i hovedrollen, og den dreier seg om en fiktiv irsk by som håndterer alle de typiske landlige opp- og nedturene, åh ... og også romvesener.

Serien kan best beskrives som Shaun of the Dead eller Cornetto Trilogy-aktig, med vittig og underfundig humor som fremhever den minneverdige og varierte samlingen av sprø karakterer. Paddy Considine og Christina Hendricks spiller hovedrollene som to voksne som fortsatt forsøker å leve et normalt liv etter å ha blitt bortført av romvesener da de var tenåringer, og serien utforsker denne dynamikken og hvordan Hendricks' Wendy Patterson fordriver Considines Seamus Proctor som en form for hevn for at han nektet å støtte og bakke henne opp da hun rapporterte om bortføringen flere tiår tilbake i tid. Dette fører til at byen kommer sammen og erter og spøker med Seamus på grunn av hans reise til stjernene, noe som snart utvikler seg til en fullverdig konspirasjon rundt den fiktive, sjarmerende irske bygda Drumban.

Small Town, Big Story O'Dowd er kjent for sin fremragende og hysterisk morsomme irske humor, med vittige og genuint smarte dialoger og plott som får deg til å komme tilbake for å få mer. Det er ikke meningen at man skal le konstant og nesten teatralsk, slik vi ser i komediekomedier som Step Brothers eller The Naked Gun, men at man skal fnise og smile og av og til bjeffe av latter når man får med seg en av de mange vitsene som er flettet inn i dialogen og historien. Igjen er den smart, gjenkjennelig og bare morsom, på samme måte som Brassic, som fortsatt er en av Skys beste komediesatsinger for tiden.

Considine og Hendricks har god kjemi, og begge spiller sine roller med stor effekt. De to stjeler scenene de er med i, og leverer kvalitetsprestasjoner som gjør at deres respektive karakterer skiller seg ut og blir minneverdige. Men også birollene er strålende. Familiemedlemmene, kjærlighetsinteressene, lokalbefolkningen og til og med filmteamet som ruller inn i den lille byen, har alle sine øyeblikk, enten det er med genuint morsom dialog eller nesten foruroligende opptredener som minner om lokalbefolkningen i Cornetto-trilogien Shaun of the Dead, Hot Fuzz eller The World's End.

Noen ganger blir Small Town, Big Story litt for stor for støvlene sine, spesielt når den lener seg for langt inn i den påtatt tåpelige parodien på TV-serier eller det faktiske romvesenelementet. Denne serien er på sitt beste når den lurer og lar deg gjette med sine Severance-aktige erting og hint og Twin Peaks-stiliserte uro og selvransakelse.

Men alt tatt i betraktning er Small Town, Big Story en briljant serie med høyt tempo og mye moro. Den er morsom, unik, har flotte personligheter, og den fokuserte handlingen og historien betyr at det finnes retninger den kan gå i fremtiden, samtidig som den beholder et lignende oppsett. Hvis du er ute etter en morsom og overraskende serie denne uken, går du ikke galt i byen med en komedieserie.

