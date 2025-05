Stick: Sesong 1

Helt siden Ted Lasso ble avsluttet (midlertidig...), har Apple TV+ vært desperat etter en feelgood-komedie i porteføljen. Jason Segels Shrinking har gjort en beundringsverdig jobb så langt, men den har ikke helt levd opp til den enorme populariteten til Ted Lasso. Det er tydelig at Apple er på utkikk etter en måte å rette opp dette på og igjen få tak i det enorme publikummet som elsker serien, og dette har utvilsomt ført til opprettelsen av Stick.

I denne serien følger vi Owen Wilsons Pryce "Stick" Cahill, en pensjonert PGA Tour golfspiller som etter en rekke følelsesmessige vanskeligheter har havnet på bunnen av tønna. Akkurat da alt ser ut til å være tapt, oppdager den alltid positive eks-idrettsutøveren en ung og svært talentfull golfspiller spilt av Peter Dager, og dette fører til at Pryce ønsker å støtte og trene Dagers Santi Wheeler i et forsøk på å slå seg inn i den profesjonelle golfverdenen. Denne reisen er langt fra så enkel som den ser ut til å være, for på typisk Ted Lasso -vis er det emosjonelle vendinger, svik og gjenopplivede forhold, uventede sannheter, og alt mens han opprettholder en sjarmerende og positiv holdning som ville gjort Jason Sudeikis' fotballtrener veldig, veldig stolt.

Du synes kanskje at de stadige referansene til Ted Lasso er litt mye, men parallellene mellom disse to seriene er svært tydelige. De er begge herlig og søt underholdning der du kan fortape deg i timevis. Det er morsomme og vittige komedier som får deg til å trekke på smilebåndet, karismatiske og til tider hjerteskjærende skuespillerprestasjoner, episodiske temaer som utforsker sentrale følelser og til og med forsøker å lære folk hvordan de skal håndtere dem, og alt dette i tillegg til en kjerne av skuespillere som er svært mangfoldige og unike. Formelen Ted Lasso gjelder også her, selv om Stick står på egne ben, mest takket være Wilsons fantastiske innsats.

Komedieskuespilleren skiller seg ut i denne forestillingen, og leverer en prestasjon som er hode og skuldre over dem rundt ham. Karakteren hans er gjenkjennelig og morsom, men samtidig så full av skyldfølelse og tristhet at man til tider får lyst til å unnskylde hans dårlige beslutninger og motiver. Dette er en rolle som føles som skapt for Wilson, og han stjeler virkelig showet i denne serien, med sin beste prestasjon på mange år.

Resten av skuespillerne er ikke dårlige, men de blekner i forhold til Wilson. Dager skiller seg ut som en bedre golfspiller enn hormonell tenåring, Mariana Trevino takler sine plikter som en omsorgsfull mor, Lilli Kay er fin som den bråkmakende Zero, og Marc Maron er spesielt effektiv som den gretne, men humoristiske tidligere caddyen Mitts. Men selv om resten av skuespillerne er gode, er det først når Timothy Olyphant dukker opp som en slags antagonist til Wilsons Pryce, at man innser at hovedrolleinnehaveren og hans nemesis er et hakk over resten, og at de leverer en stor innsats, særlig i siste halvdel av sesongen.

Ellers er komedien effektiv i Stick, handlingen, fortellingen og dialogen fungerer godt, og som man kan forvente og håpe fra en Apple TV+ -serie, er filmingen, kameraarbeidet, redigeringen, stedsvalgene, alt sammen i toppklasse. Det som til tider irriterte meg - og her står jeg i fare for å høres regressiv og anti-våken ut - er den konstante innsatsen for å opplyse seerne om personlig identitet og kjønnsfluiditet. Jeg har ingen problemer med det, og synes faktisk det er forfriskende at en serie kan våge å være progressiv i hvordan den presenterer karakterene sine, men når det er øyeblikk på nesten episodisk basis der den prøver å informere deg om hvordan transkjønnethet fungerer, for det første, og også på en eller annen måte prøver å knytte det inn i en historie om en ung golfproff, fungerer det bare ikke og virker massivt malplassert og skohornet inn på grunn av hyppigheten det skjer med. Det tar fokuset bort fra komedien og den lette naturen fordi den plutselig vil at du skal se Stick som et politisk fartøy og mer enn bare en positiv og karismatisk golfkomedieserie.

Så selv om det finnes øyeblikk som føles unødvendige, og det helt klart er en viss mangel på originalitet i grunnpremisset, er Stick i det store og hele en triumf som serie. Det er rett og slett hyggelig og lettvint fjernsyn som er forankret og på sitt beste når Wilson får muligheten til å stjele scenen og løpe løpsk. I likhet med Ted Lasso og dens fotballinspirasjon, vil den også underholde golffans, men ikke forvent en veldig autentisk fremstilling av sporten, for den tar seg friheter på mange, mange steder. Dette bør likevel ikke forringe det faktum at Stick er nok en kvalitetsserie i Apple TV+ sin portefølje.

