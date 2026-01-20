Hvis du ser mye på bakkenett-TV og besøker fritt tilgjengelige nettverk som ikke er bundet til strømmetjenester, er du sannsynligvis godt kjent med hva slags politi- og krimdramaer som ofte gjør sin ankomst. I hvert fall i Storbritannia ser det ut til at hver kveld byr på neste episode av en kritikerrost og elsket serie eller premieren på noe banebrytende, men hvis man studerer denne trenden på makronivå, er det ikke til å stikke under en stol at hver eneste av disse seriene er bygget opp etter samme formel. Det er trygt, og folk vet hva de kan forvente av dem (samtidig som de blir overrasket over de typiske vendingene), og derfor fungerer formatet, selv om det kan være vanskelig å bli begeistret for nye serier, i hvert fall fra mitt perspektiv. Og likevel står jeg her og skal til å skryte og fortelle dere at Under Salt Marsh er verdt å se...

Igjen, dette er en serie som er født direkte fra den formelen. Vi følger en etterforsker som blir satt på en sak i en walisisk landsby. Et barn dør under mistenkelige omstendigheter, og liket blir funnet av en lokal lærer som tilfeldigvis har dype og motstridende forbindelser til landsbyen, innbyggerne og etterforskeren som er på saken. Herfra følger de tradisjonelle prøvelsene og trengslene, mens detaljert informasjon og detaljer dryppvis blir tilført seeren på episodisk basis, der hver episode har en tendens til å ende med en revolusjonerende, polariserende og sjokkerende utvikling som gjør deg desperat etter å se hva som kommer videre. Det er ikke noe revolusjonerende i det hele tatt, men Under Salt Marsh har i det minste den ekstra dimensjonen at den aktuelle landsbyen ligger på den walisiske kysten i et svært flomutsatt område, noe som blir mye verre av den nært forestående ankomsten av en enorm transatlantisk storm som vil skylle bort alle bevis og i bunn og grunn gjøre saken uløselig.

Så våre uredde helter befinner seg i det minste i en kamp mot klokka i en situasjon som ikke dreier seg om sjangertradisjoner der andre liv står på spill. Det er et litt friskere perspektiv og premiss, ikke revolusjonerende på noen måte, men det gjør ingenting, for der Under Salt Marsh virkelig briljerer, er i prestasjonene og den knivskarpe fortellingen.

For det første er Kelly Reilly strålende i hovedrollen som Jackie Ellis. Hun stjeler rampelyset og leverer en prestasjon som er nyansert og følelsesmessig dyp. Det er en rollefigur som er skapt for å ha flere lag som ofte avdekkes for å presentere nye, spennende detaljer, og dette gjenspeiles i hennes mannlige motstykke, Rafe Spalls kriminalbetjent Eric Bull. Hemmeligheter på hemmeligheter, det er dynamikken disse to tilbyr seeren, og det er en dynamikk som gjør deg desperat etter å få vite mer og ivrig etter flere episoder.

På samme måte er fortellingen og måten den er strukturert på, utrolig stram. Det er et opprivende dødsfall som står i sentrum, men det er knyttet til et miserabelt mysterium fra fortiden som rystet landsbyen, og det understøttes av skjulte forbindelser og relasjoner som bringer byens innbyggere sammen på uventede måter. Igjen er det en historie som aldri røper sine hemmeligheter, som aldri får deg til å føle at du har knekt koden, og som fungerer så godt på grunn av det begrensede antallet episoder og det balanserte tempoet.

Så selv om du kanskje ser de første 20 minuttene av Under Salt Marsh og føler at du har vært her før, oppleves ikke dette som en generisk og velkjent krimserie, for hver eneste del av den føles som om den er finpusset og finjustert til det ytterste. Du vil ikke bli skuffet over denne gripende dramaserien.