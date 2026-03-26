Husker du den første halvtimen av Jordan Peeles Us? Jeg mener, før han ganske desperat forsøkte å tvinge en ganske halvferdig, urealistisk og fullstendig latterlig forklaring på filmens interne logikk ned i halsen på deg. Nei, den første halvtimen forløper faktisk uten noen skumle kloner, men bare en voksende knute i magen som forteller hovedpersonen, Lupita Nyong'o, at noe er ... galt. Det "Something Very Bad is Going to Happen".

Ja, jeg trekker frem dette eksempelet fordi det er akkurat den typen spenning som Haley Z. Boston skaper. Boston har bygget hele sin åttedelte skrekkserie rundt - dette er det grunnleggende, sentrale fundamentet som hele opplevelsen er bygget på - din iboende viten om at noe forferdelig kommer til å skje, men du vet ikke når det kommer til å skje, eller hvordan det vil se ut når det skjer. Du vet det, karakterene vet det ikke, det er premissets anatomi, og dette premisset varer i godt og vel syv timer.

Something Very Bad is Going to Happen er en Netflix-serie på åtte episoder skapt av Boston, og produsert av blant andre Stranger Things-skaperne Matt og Ross Duffer. Vi følger Rachel Harkin (spilt av Camila Morrone), som skal gifte seg med Nicky Cunningham (spilt av Adam DiMarco) en uke ut i serien, mens de kjører sammen til hans velstående families befestede sommervilla for å møte hans eksentriske slektninger i forkant av det forestående bryllupet. Å avsløre mer ville virkelig ødelegge både spenningen ved å se disse hendelsene sakte utfolde seg, og det iboende mysteriet ved å vite at "Something Very Bad is Going to Happen", uten egentlig å være i stand til å kontekstualisere den kunnskapen eller plassere den innenfor en forståelig ramme.

Men tro meg, når jeg sier at Boston her regisserer sine skuespillere (som blant andre inkluderer den alltid talentfulle danske skuespilleren Zlatko Burić) til absolutt perfeksjon. Jennifer Jason Leigh leverer nok en gang en mesterklasse, og det samme gjør Morrone, som i rollen som Rachel sørger for akkurat den kombinasjonen av følelsesmessig forankring og mystikk som trengs for å holde seerens interesse fanget gjennom hele filmen.

Boston henter generelt inspirasjon fra Ari Aster, Jordan Peele og kanskje til og med Mike Flanagan, ettersom suspense prioriteres langt høyere enn faktisk adrenalinpumpende skrekk, og derfor lar hun kameraet dvele litt lenger enn man kanskje synes er behagelig, og har også en tendens til å la karakterene snakke direkte til kameralinsen, nærmest i FPV-stil, for å øke spenningen og den nevnte knuten i magen, som bare vokser og vokser etter hvert som episodene utspiller seg.

Serien er støttet av en helt briljant produksjonsdesign fra start til slutt, der det virkelig er fokus på kontraster i lyssettingen og skarp fargekjemi, noe som også får serien til å se uendelig mye dyrere ut enn den sikkert var. Kombinert med komponist Colin Stetsons ulmende lydbilder, har du en knivskarp dose skrekk her.

Den eneste virkelige ankepunktet her er at åtte episoder på rundt 50 minutter hver tøyer historien, den effektive spenningen og hele strukturen til bristepunktet. Det er imponerende i seg selv at de tar det så langt som de gjør, men det er vanskelig å se bort fra at serien nok hadde tjent på et miniserieformat på, la oss si, fire eller fem episoder.

Når det er sagt, er Something Very Bad is Going to Happen et av Netflix' mest effektive skrekkprosjekter på lenge, og innvarsler en glitrende karriere for Boston som serieskaper og showrunner.