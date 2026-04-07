Star Wars: Maul - Shadow Lord - Episode 1 og 2

Selv om jeg skal være en av de første til å si meg enig i at Star Wars er inne i et kreativt spor, og fokuserer for mye tid på en veldig spesifikk og litt liten tidsperiode til tross for at de har en hel galakse og en tidslinje med muligheter til rådighet, er dette like mye en sannhet som det faktum at det, noe selvmotsigende, fortsatt er enorme mengder potensial å hente i denne ellers mer kortfattede delen av Star Wars-myten. Star Wars: Maul - Shadow Lord ser absolutt ut til å være et annet godt eksempel på denne andre sannheten.

Bildet er malt på et lerret som er brukt mange ganger før. Tidsperioden er mellom episode 3 og 4, et øyeblikk hvor Imperiet fortsetter å ta grep om galaksen, og forflytter og forstyrrer det politiske og sosioøkonomiske klimaet. Enhver Star Wars-fan er kjent med denne perioden og premissene, og det samme kan sies om "helten" vår i denne siste historien også. Maul er tilbake, dropper Darth og blir mer en forbryterboss, slik vi opplevde karakteren i The Clone Wars og andre animerte prosjekter etter Phantom Menace. På samme måte som Maul måtte bygge seg opp igjen etter å ha kjempet mot Qui-Gon Jinn og Obi-Wan Kenobi for mange år siden, ser vi her den tidligere Sith-herren gjenoppbygge sitt kriminelle nettverk etter at alt raste sammen på slutten av Klonekrigen, en bragd han tar på seg samtidig som han jobber med de neste stadiene i sine planer om å ta hevn mot Darth Sidious (Keiseren). Og det er i bunn og grunn premisset for hva Maul - Shadow Lord ser ut til å fokusere på; hevn og gjenfødelse.

På en måte er det en beundringsverdig narrativ strukturering, fordi den ikke faller i fellen til den ganske overbrukte Star Wars-malen vi ser andre steder. Igjen, det er ingen ekte helt i denne historien (med mindre du regner med noen av bipersonene), og handlingen handler ikke om det gode mot det onde. Dette er mer Boardwalk Empire eller Mob Land enn det er tradisjonell Star Wars, og det er kanskje filmens største styrke.

Det er også helt klart en mer modent tematisert animert Star Wars-serie. De yngste vil selvfølgelig fortsatt fint kunne se på, men det er mer her for eldre og mer erfarne fans å sette pris på og faktisk glede seg over, i motsetning til det som ofte ble kokt sammen i The Bad Batch, for eksempel, der det føltes som om noen av plottrådene var designet for å lære et barn en slags lekse i stedet for bare å være underholdende action-sci-fi.

Ved å ha Maul som hovedperson får vi også en god balanse mellom lyssabel- og kraftsvingende action, uten at det går over i en kategori der serien enten handler om jediene og sithene, eller ikke handler om dem i det hele tatt. Det er en mellomting, og selv om det kan endre seg etter hvert som flere episoder kommer, er det en underholdende og forfriskende balanse slik det er nå.

Star Wars har alltid servert flott kunstnerisk regi og flotte kulisser, og det er ikke noe å kimse av her. Det er også en enorm aura og karisma i det som presenteres i denne serien, en kunstnerisk og regissert visjon som får deg til å forstå nøkkelegenskapene til kjernekarakterene uten at du trenger å vite så mye om dem. Misforstå meg rett, det er fortsatt massevis av de alltid tilstedeværende Star Wars-"fallgruvene", eller "tradisjonene", som noen vil si, inkludert det å ha en særegen (i dette tilfellet ganske sadistisk) droidekompanjong, en karakter som fungerer som ren comic relief og en Bathos-utgave, og en animasjonsstil som begynner å føles litt for forutsigbar og overbrukt. Så det er slett ikke perfekt, men det er mye Maul - Shadow Lord har gjort riktig så langt allerede.

Så det er helt klart en sterk åpning. Vi får håpe at serien kan holde dette kvalitetsnivået etter hvert som resten av episodene kommer, og til slutt levere en minneverdig og spennende finale i tide til Star Wars-dagen.