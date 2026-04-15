Margo har pengeproblemer: Sesong 1

Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman og Nicole Kidman spiller alle hovedrollene i en serie som er skrevet for TV av David E. Kelley, forfatteren av Big Little Lies og Presumed Innocent. På papiret virker Margo's Got Money Troubles som en sikker suksess, spesielt når du legger til stamtavlen til showene vi pleier å få fra Apple TV. Likevel er det noe med denne serien som ikke helt traff meg.

Premisset for Margos pengetrøbbel er egentlig ganske enkelt: Vi følger en ung kvinne som etter å ha født sitt første barn innser at livet er langt fra solskinn og regnbuer. Arbeidsgivere kan ikke ta sjansen på å ansette folk som ikke er tilgjengelige, videregående utdanning gir ikke de samme mulighetene til dem med småbarn, og til tross for alt dette må regningene betales. Margo vender seg derfor til OnlyFans og utforsker voksenunderholdningens verden for å få endene til å møtes, en beslutning som fører til alle slags tilleggsproblemer med hennes egen familie og barnets fraværende far.

Når man legger det ut som det er, virker ikke Margos Money Troubles som en veldig "morsom" serie, noe som delvis er min første kritikk av serien. Dette prosjektet er definert som en dramakomedie, men det er sparsomt med rene humorøyeblikk, og man sitter snarere fanget i en følelsesmessig ring og er vitne til at Margo blir mishandlet av virkelighetens slag. Den mer modne og emosjonelt komplekse historien kan virke som en komisk bilkrasj som bare venter på å skje, men hvis vi holder oss til Apple TV-basen, viser prosjekter som Shrinking at tøffe hendelser og narrative tråder fremdeles kan fungere som et fundament for overbevisende humor. Margo's Got Money Troubles har ikke akkurat det.

Riktignok er den mye bedre hvis man bedømmer den ut fra parametrene for å være et drama, for da finner vi en historie om en ung kvinne som håndterer utfordringene ved å bli mor. Fra denne vinkelen fungerer premisset og struktureringen bedre, særlig når Fannings Margo støttes av de viktigste og mest sentrale skuespillerne, det være seg moren Shyanne, spilt av Pfeiffer, eller faren Jinx, portrettert av Offerman. Når alle disse brikkene faller på plass, og man får se hvordan den fremmedgjorte familien knyttes sammen og kombineres, blir det en mer innholdsrik og underholdende forestilling å feire.

Også på denne fronten er det i de mest hardtslående scenene, det være seg i rettssalen eller i bryllupskapellet, eller kanskje til og med under sviket, at du som seer opplever de største følelsene. Margos familie er omtrent så komplisert og feilbarlig som en familie kan bli, og det å se hvordan hun tilpasser seg hvert problem, og hvordan dette påvirker livsgrunnlaget til hennes baby, Bodhi, er uten tvil det sterkeste elementet i denne serien.

Når det er sagt, kan man ikke unngå å føle seg frakoblet fra karakterene når man er med på reisen, fordi mange av kjernepersonene framstår som så enkelt egoistiske. Margo snerrer av sine frustrerte romkamerater på universitetet fordi de er opprørte over at hun har tatt med seg et spedbarn inn i deres felles hjem, og forventer at de synes det er helt greit uten å spørre dem om deres mening... Når man i tillegg legger til den narkomane farens problemer, den lite støttende moren og den nyreligiøse ektemannens problemer med situasjonen, får man til slutt et knippe fortellende tråder der man ikke kan unngå å føle at hovedpersonene er de mest egoistiske individene i hele historien. Det er et uvanlig oppsett, og det gjør at de virkelig hardtslående øyeblikkene blir mindre virkningsfulle, ettersom man føler seg mindre knyttet til disse hovedpersonene på grunn av deres tvilsomme moral.

Jada, det er signaturkvaliteten og premiumfølelsen som alle Apple TV-prosjekter har en tendens til å skryte av, og rollebesetningen gjør akkurat det du forventer av dem for karakterarketypene de har fått utdelt. Men alt i alt fremstår Margo's Got Money Troubles som en serie jeg ikke akkurat likte å se. Det er ikke noe galt med et tøft og komplekst plot, men det må håndteres på en slik måte at man får en følelse av medmenneskelighet et sted fra, og i denne serien ser det ut til å komme fra det nyfødte barnet og hvordan alle avgjørelser angivelig tas for barnets beste, selv om hver avgjørelse er forankret i en slik egoisme at den ærlig talt korrumperer de rene intensjonene.

Så kort sagt er Margos Money Troubles en motsetningsfylt serie, med nok potensial og talent til å holde hodet over vannet, selv om det er mer bekymringsfulle strømninger i spill under overflaten.