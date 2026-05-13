HQ

Selv om jeg setter stor pris på Marvel Televisions idé om å tilby spesialpresentasjoner, som presenterer mer isolerte og kreativt unike historier som ikke trenger å bygge direkte på etablerte filmer og TV-serier, kan jeg ikke unngå å føle at plattformen ikke helt har funnet sitt fotfeste ennå. Den første spesialpresentasjonen, Werewolf by Night, står fremdeles frem som den beste bruken av plattformen, med en kompakt og frittstående overnaturlig historie med et svart-hvitt-filter lagt over. Den dag i dag er det kanskje Marvel Cinematic Universe' mest uvanlige prosjekt. Men så kom den andre, Guardians of the Galaxy Holiday Special, som var fin, men som manglet på de områdene som det så ut til at spesialpresentasjonene skulle få lov til å bøye seg mest. Og nå er det tid for den tredje utforskningen av dette domenet, da The Punisher: One Last Kill også har kommet.

Som referanse gjelder det samme oppsettet fra de to foregående spesialpresentasjonene også her. Vi snakker om det som i hovedsak er en over 40 minutter lang episode av TV, og i tilfellet The Punisher: One Last Kill kan man se på det som en slags epilog til Daredevil: Born Again.

HQ

Premisset er å gjenforenes med Jon Bernthals Frank Castle for å se hva som har skjedd med ham siden den første sesongen av Daredevil-serien. Frank er en nedbrutt og plaget mann som er på randen av å gjøre slutt på alt, og som lever i en verden i fullstendig kaos etter de hevnaksjonene han nylig har begått, som har forvandlet New Yorks sicilianske nabolag til en krigssone. Frank velter seg i selvmedlidenhet, plager seg selv hensynsløst ved hjelp av minner og mennesker fra fortiden, og alt mens han cruiser gjennom en verden som desperat trenger en fast hånd fra noe som The Punisher. I første halvdel av denne spesialpresentasjonen er serien i praksis bare en studie i elendighet og det å leve med de forferdelige valgene Frank har vært nødt til å ta i årene før, og det er derfor ankomsten av Chelsea Breas hevngjerrige mor kommer som et friskt pust. Uten å komme inn på spoiler-territorium, har Frank påført denne moren umåtelig smerte gjennom sine tidligere handlinger, og nå vil hun ha hevn, en oppgave hun setter ut i livet ved å sette en dusør på hodet hans og oppmuntre New Yorks verste og grusomste til å komme ut av skjul for å kreve skalpen til The Punisher.

Dette er en annonse:

Herfra og ut er The Punisher: One Last Kill i praksis en 20 minutter lang actionsekvens der Frank dreper alle leiesoldater og gatekjeltringer som er dristige nok til å utfordre ham. For det meste skjer det hele i en enkelt boligblokk, noe som gir et Raid-lignende oppsett der vi ser Frank skyte, stikke, slå og vise utallige kreative måter å bringe noens liv til en tidlig avslutning, alt mens Frank i tradisjonell The Punisher-stil tar imot juling som ville stoppet en svakere mann i deres spor.

Det er spennende og nervepirrende og topp The Punisher, men jeg vil også si at opplegget i denne spesialutgaven aldri helt utnytter sitt fulle potensial. Den starter med en emosjonelt kompleks første akt, går over i en actionfylt andre akt, og akkurat idet du begynner å se karakteren som så mange forguder finne tilbake til formen, ruller rulleteksten, og du sitter igjen sulten og desperat etter mer. Frank kommer tilbake i Spider-Man: Brand New Day, men han kommer ikke på langt nær til å være så voldelig og brutal som han er i denne spesialpresentasjonen, og jeg kan ærlig talt ikke annet enn å føle meg en smule skuffet over at denne serien kom så langt og så endte så brått som den gjør.

Igjen føles det mer som en bonusepisode av Daredevil-serien enn noe annet, et ekstra kapittel for å virkelig sette opp Franks tilstedeværelse på det store lerretet i Spider-Man: Brand New Day. Den er fullt severdig, til og med spennende og spennende til tider, men den skiller seg også mer ut som Guardians Holiday Special enn Werewolf by Night, i og med at dette fremstår som et kort stopp i Franks videre reise og ikke som et avgjørende øyeblikk i fortellingen om The Punisher.

Dette er en annonse:

Hvis det er én ting denne serien beviser, så er det at det fortsatt er mer enn nok rom for og ønske om å se ekte R-rangerte Marvel-prosjekter som dette, som leverer ekte brutale, voldelige og autentiske representasjoner av sine mindre "vennlige nabolagsfigurer". Og Bernthal er fortsatt effektiv som Frank Castle også, selv om det vi får her er den samme typen barske og ulmende Bernthal-prestasjon som vi har sett skuespilleren gi gang på gang.

Poenget jeg prøver å få frem er at du vil like The Punisher: One Last Kill, men den vil gi deg lyst på mer. Den føles ikke som et spesielt tilfredsstillende frittstående kapittel på samme måte som Werewolf by Night, og den leker seg heller ikke med særegne kreative valg. Det virker som Marvel tester vannet for skikkelig R-rated action, og forhåpentligvis blir det ikke siste gang vi ser slikt, for mer av The Punisher som dette, eller til og med en Blade-fortelling med et kjent oppsett, ville gjort underverker hos det mer modne Marvel-publikummet.