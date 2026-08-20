Lanterns - Episode 1

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Ok, la meg gjøre én ting klart før vi egentlig setter i gang med denne anmeldelsen. Selv før jeg hadde sett den første episoden av « Lanterns, hadde jeg vært av den oppfatning at DC Universe ikke akkurat har lagt til rette for å lykkes. Ja, den første kinofilmen var «Superman», og det er akkurat det man ønsker å starte et nytt univers med, spesielt siden filmen var ganske underholdende å se på. Men når en håndfull av de andre «lanseringsprosjektene» består av animasjonsserien *Creature Commandos*, en andre og litt forvirrende (i tidslinjesammenheng) sesong av *Peacemaker*, en ærlig talt forferdelig og malplassert *Supergirl*-film, en mer indie-inspirert *Clayface*-skrekkfilm, og deretter en «True Detective»-aktig «Green Lantern»-serie, så virker det hele for meg som en plan uten et klart sluttmål.

Jeg sier dette til tross for at «Creature Commandos» var utmerket, «Peacemaker» alltid er underholdende, «Superman» var underholdende, og premissene til « Lanterns og «Clayface» høres strålende ut. Jeg tviler ikke umiddelbart på kvaliteten på de enkelte prosjektene, men snarere på det overordnede målet og på hvordan DC Universe, etter å ha vært et filmunivers i et par år, har et mindre tydelig og spennende fundament enn DC Extended Universe noensinne hadde. Og la meg gjøre det klart: DCEU var på vei mot et fullstendig kaos ganske tidlig...

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Jeg tar opp alt dette fordi den første episoden av « Lanterns viste seg å være litt ujevn etter min mening. På den ene siden har vi en virkelig spennende premiss i sentrum av serien, som jeg nevnte tidligere: en kollisjon mellom «True Detective»-formelen og Green Lantern Corps. I tillegg kommer kvalitetsprestasjoner fra blant annet Kyle Chandlers Hal Jordan og Aaron Pierres John Stewart, for å nevne to eksempler, samtidig som fortellingen fokuserer mer på det som må forklares, snarere enn å gå i gamle spor som enhver tegneseriefan allerede kjenner til. I en situasjon som ligner på «Superman» er « Lanterns ikke en opprinnelseshistorie som dokumenterer hvordan Hal Jordan ble den første Green Lantern fra Jorden, men setter snarere søkelyset på denne versjonen av karakteren mange år senere, og som en betydelig mer realistisk person enn da han startet.

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Denne utgangspunktet har imidlertid også sine svakheter, da den utelater noen tiår av historien uten noen åpenbare planer om å ta dem opp. I likhet med Superman – selv om en ren opprinnelseshistorie kanskje virker litt for forutsigbar i disse dager – vil jeg vite hva som skjedde med Hal Jordan på hans første oppdrag utenfor Jorden, jeg vil se hvordan han møter rivaliserende korps for første gang, og jeg vil vite mer om den mest berømte versjonen av Green Lantern, spesielt siden Chandler leverer en utmerket prestasjon som helten. Og likevel, hvis du har fulgt med på sosiale medier siden premieren, vet du at « Lanterns ikke handler om hele Hal Jordans tid som Green Lantern, men om hans siste dager som helten...

Ja, DC Studios har bestemt seg for å drepe en av sine mest ikoniske figurer i den første episoden av en ny serie, helt i starten av deres nylig relanserte univers. Hør her, kanskje var det ikke Hal Jordan vi så stivfrossen i snøen, men snarere et triks for å sjokkere seeren, men hvis dette er slutten på denne reisen, kan jeg ikke la være å lure på om DC i det hele tatt har noen klar idé om hvor de vil ta dette nye universet. I en tid hvor det mangler ekte ikoniske og berømte helter i denne verden, får vi en smak av et av de største navnene, begynner å elske måten han ble presentert på, for så å få ham revet vekk fra oss. Det er rett og slett en helt uforståelig universoppbygging, etter min mening.

Men hvis vi ser bort fra denne merkelige oppbygningen, vil jeg også gi « Lanterns mye ros der det er fortjent, for dette er en serie som er satt sammen på en måte som minner litt om «The Penguin». Det er et prosjekt som vet hva det vil være, og som ikke ser ut til å bry seg særlig om å tilfredsstille tegneseriefansene som ønsker noe mer eksentrisk. Vi blir sendt til Midtvesten i Amerika, ærlig talt til et sted midt i ingenmannsland, og vi blir kastet inn i en historie som involverer en skolemassakre, en lokal milits, grusomme drap, og det eneste som avslører at dette er et DC-prosjekt og ikke enda en sesong av «True Detective», er den glødende grønne ringen på Hal Jordans finger og det faktum at romvesener til en viss grad ser ut til å stå bak all denne elendigheten.

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Så ja, skaperne må få ros for visjonen sin om hva denne serien kunne og burde være, for sett på bakgrunn av en frittstående historie er alle brikkene på plass for at « Lanterns skal bli enestående. Den er rå, den er seriøs, den er mørk, den legger ikke fingrene mellom, og den er alt jeg ønsker meg av et superheltunivers som ikke føles som om det hovedsakelig er laget for barn og ungdom. På alle disse punktene føles det ganske tydelig at DC vet hvilken type fans som kjenner til Green Lantern i dag, og i stedet for å prøve å inspirere en ny generasjon med kvikk dialog, lyse og fargerike bilder og ekstravagant action, møter vi i stedet karakterer som ærlig talt er ubehagelige og stormer gjennom verden akkurat slik de selv ønsker, vi får en mer sparsom bruk av krefter, og alt dette mens fargepaletten er holdt nede for å passe til de brune og grå fargene i Midtvesten.

Å fremstille det slik kan få « Lanterns til å virke litt kjedelig, men i virkeligheten føles det som en serie laget for et modent og voksent publikum som har vært på jakt etter flere superheltprosjekter som forteller historier som passer til deres alder og interesser. Dette er ikke «Moon Knight» eller «Superman & Lois», og det føles ikke engang som de to nylige kinofilmene om «Superman» og «Supergirl» – og alt dette er grunner til å feire og sette søkelyset på « Lanterns. Men igjen er det det overordnede og viktige elementet man må ha i bakhodet, nemlig: vil « Lanterns også være et effektivt, progressivt verktøy for DC-universet som helhet? Å dømme etter de tiårene serien allerede har hoppet over, og hvordan Hal Jordan allerede ser ut til å være død, er jeg ikke helt overbevist om at den vil lykkes på den fronten.

Derfor, for å komme tilbake til utgangspunktet, er « Lanterns i mine øyne litt av en blandet pose etter denne første episoden.