Serious Sam er tilbake på PC Gaming Show med ny titt på Shatterverse

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Selv om vi fortsatt ikke vet den faste lanseringsdatoen for spillet, gjorde utvikleren Behaviour Interactive og utgiveren Devolver Digital nettopp en opptreden på PC Gaming Show, hvor paret presenterte et nytt blikk på Serious Sam: Shatterverse.

Den nyeste spilltraileren kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang senere i 2026, og setter søkelyset på over-the-top-action og ser hvordan dette prosjektet gir en roguelite-vri til den langvarige serien, som tilfeldigvis feirer sitt 25-årsjubileum i år.

Traileren er designet for å ha fokus på samarbeidsspill der opptil fem spillere kan komme sammen for å zoome gjennom skiftende universer, og traileren kaster også lys over de fem skurkaktige løytnantene i hjertet av opplevelsen, fem ondskapsfulle skurker som Sam og hans andre jeg fra forskjellige dimensjoner må overvinne.

Med denne traileren i bakhodet får vi også vite at det nå er åpnet for påmelding for de som er interessert i å teste spillet via Steam i en tidlig spilltest, som vil fortsette å forme spillet i forkant av lanseringen senere i år.