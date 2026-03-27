Serious Sam: Shatterverse gir en multivers vri på det elskede universet

På torsdag var Sam "Serious" Stone tilbake igjen, nok en gang klar til å ta på seg Mental, denne gangen i Serious Sam: Shatterverse. Det ser ut som et prosjekt som tar sikte på å riste opp både spillserien og dens univers. Premisset er kort, men lovende :

"I denne nye delen må fem Sams fra et alternativt univers komme sammen, samarbeide og redde Shatterverse fra påfunnene til seriens gudelignende antagonist, Mental. De fem Sams, som alle har sine egne unike evner, må kjempe mot horder av grusomme fiender samtidig som de drar nytte av et rikt arsenal av kraftige våpen. Serious Sam-formen tro ser det ut til å bli fantastisk moro."

Unektelig en morsom idé. Den første traileren gir et glimt av hva som venter: kaotiske miljøer som skifter mellom dimensjoner, absurde fiender og et virkelig adrenalinfylt tempo i handlingen. Som vanlig finner du den nedenfor.

Serious Sam: Shatterverse kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Hvis du kjøper det til Xbox-økosystemet, er det Play Anywhere og er også inkludert i Game Pass.