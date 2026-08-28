Det finnes spillserier som forteller historiene sine gjennom lange mellomsekvenser, dialogtrær og en generell tendens til å forklare alt i detalj, og så er det Rusty Lake-universet, der du i stedet må prøve å finne ut hvorfor en fugl sitter der og stirrer på et maleri mens du heller vin i et glass som plutselig viser seg å være en del av et slags alkymistisk ritual...

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Siden 2015 har det nederlandske studioet Rusty Lake bygget opp et av spillverdenens merkeligste og mest fascinerende mysterier gjennom Cube Escape-spillene og de mer omfattende eventyrene Rusty Lake Hotel, Rusty Lake: Roots, Rusty Lake Paradise og Underground Blossom. Det handler om minner, død, gjenfødelse, alkymistiske eksperimenter, svarte og hvite kuber og mennesker som forvandles til noe umenneskelig. Alt henger sammen, men nesten aldri på den måten man først skulle tro. Allerede tidlig i spillet avsløres det at « Servant of the Lake også er en del av denne merkelige historien – flere tiår før «Rusty Lake: Roots» – og lar oss komme inn i Vanderboom-familiens hjem i den perioden da brødrene Aldous og William fortsatt gjennomførte sine alkymistiske eksperimenter.

Og det er nettopp den følelsen av å komme inn i et hus der noe er veldig, veldig galt, som gjør « Servant of the Lake så herlig uhyggelig. Du ankommer Vanderboom-huset som tjenestepike og blir nesten umiddelbart satt i arbeid med det tjenestepiker tilsynelatende gjorde på 1800-tallet: vaske, rengjøre, servere, ordne malerier og prøve å forstå hvorfor oppgavene dine gradvis begynner å innebære betydelig mer blod enn det som rimeligvis burde være fastsatt i arbeidsavtalen din. Det er fortsatt klassisk Rusty Lake-magi, der de mest hverdagslige oppgavene sakte forvandles til noe surrealistisk og urovekkende.

Enkelt, men effektivt design.

Jeg liker virkelig denne tilnærmingen. « Servant of the Lake føles på mange måter som en destillasjon av det Rusty Lake alltid har vært god på. Omgivelsene er håndmalte, karakterene er særegne på den helt spesielle Rusty Lake-måten, og musikken lurer stadig et sted i bakgrunnen og minner deg om at du befinner deg på et sted hvor ingen burde føle seg særlig trygge. Det er også en tørr humor som går gjennom det hele. Det ene øyeblikket utfører du kanskje en helt vanlig husarbeidsoppgave, og noen få klikk senere befinner du deg midt i et eksperiment med tydelige Lovecraft-vibber.

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Oppgavene er også virkelig gode, ikke fordi de er spesielt brutale når det gjelder vanskelighetsgrad, men snarere fordi de ligger svært nær det nivået jeg personlig ønsker meg fra et spill som dette. Det finnes nok ledetråder til at du kan løse det meste selv, men samtidig har de en så merkelig logikk at du av og til må stoppe opp og faktisk tenke gjennom tingene. Jeg har aldri sittet og stirret på skjermen med følelsen av at utviklerne rett og slett hadde bestemt seg for å tulle med meg, og det er en viktig forskjell. « Servant of the Lake har akkurat riktig vanskelighetsgrad, og kanskje er det nettopp derfor jeg setter så stor pris på det.

Her har jeg nettopp kledd på Aldous Vanderboom.

Gjennom årene har Rusty Lake blitt kjent for gåter som noen ganger kan få deg til å føle deg som verdens tåpeligste person. Følelsen av at hver minste detalj kan være viktig, er fortsatt der, men spillet er betydelig mer tilgivende. Når du løser en gåte, føles det derfor ofte som om du faktisk har vært smart, i stedet for at du bare tilfeldigvis klikket på det riktige i riktig rekkefølge. Det er en fin balanse, spesielt i en sjanger der utviklere altfor lett kan begynne å forveksle uforståelighet med vanskelighetsgrad.

Samtidig har « Servant of the Lake en klarere fortellerstruktur enn flere av de eldre spillene. Det er fortsatt en historie som nekter å forklare seg selv, men her får karakterene mer rom, og hendelsene føles mer sammenhengende. Dette gjør det også spesielt underholdende for de som allerede er kjent med Vanderboom-familien fra «Rusty Lake: Roots». For de som er nye i serien, fremstår det imidlertid fortsatt som et mysterium i seg selv, selv om du naturligvis vil få langt flere referanser til serien og «aha»-øyeblikk hvis du allerede er kjent med det særegne lille universet.

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Kissemissen er definitivt sentral i historien... eller vel, i alle fall nyttig.

Det jeg liker best, er imidlertid atmosfæren. Rusty Lake har alltid vært flinke til å få noe enkelt til å føles urovekkende. Et ansikt, et fotografi, en korridor, en fugl og et rom som så helt normalt ut for tre minutter siden. Servant of the Lake tar opp tråden akkurat der det sluttet og klarer å skape en spesiell blanding av koselig, makabert og fullstendig bisarr som få andre spill kommer i nærheten av. Det er heller ikke spesielt langt, noe jeg synes passer spillet, med en gjennomspillingstid på rundt fem timer for meg. Servant of the Lake vet hva det vil være, leverer på det, og etterlater deg med den kjente følelsen av å ha forstått litt mer av Rusty Lake-universet, samtidig som du ikke har forstått absolutt ingenting, fordi det er nettopp slik det gjøres hos Rusty Lake Studio.

Et stilig hus med hemmeligheter som ikke er fullt så stilige.

Servant of the Lake er ganske enkelt nok et veldig bra Rusty Lake-spill. Det revolusjonerer ikke serien, og kanskje er det heller ikke meningen. I stedet tar det det som har fungert i over et tiår og pakker det inn i et litt mer tilgjengelig eventyr med smarte gåter, en herlig urovekkende atmosfære og akkurat passe mye fortelling. For alle som allerede elsker Rusty Lake, er dette praktisk talt et spill man må prøve. For de som aldri før har våget å gå ned i kaninhullet, er det faktisk en av de bedre måtene å komme i gang på.