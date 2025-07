Sesame Workshop uttaler seg om Elmo-hackingen og fordømmer antisemittiske innlegg

HQ

Du har sikkert fått med deg at Elmos X-konto nylig ble hacket, og at den elskede barnedukken postet en rekke grove og til og med antisemittiske kommentarer. Man trengte ikke å være et geni for å skjønne at noe skummelt var på gang, og i løpet av kort tid ble det klart at kontoen hadde blitt hacket.

Nå har Sesame Workshop kommet med en uttalelse om hendelsen, der de setter søkelyset på hva som skjedde, og at ingen av deres ansatte var involvert, men at dette snarere var et angrep fra en ekstern kilde.

"På søndag ble Elmos X-konto kortvarig hacket av en ekstern part, til tross for sikkerhetstiltakene som er på plass.

"Vi fordømmer på det sterkeste det avskyelige antisemittiske og rasistiske innholdet, og kontoen har siden blitt sikret.

"Disse innleggene gjenspeiler på ingen måte verdiene til Sesame Workshop eller Sesame Street, og ingen i organisasjonen var involvert."

Det er ennå ikke fastslått nøyaktig hvem som står bak.

