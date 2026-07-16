Sesong 14 av « Futurama blir tilgjengelig på Disney+ i begynnelsen av august

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Gode nyheter, alle sammen! Vi vet nå den bekreftede datoen for når « Futurama kommer tilbake på Disney+, da den animerte komedieserien vil by på sin 14. sesong allerede i begynnelsen av august. Ja, om mindre enn tre uker, den 3. august, begynner den neste omgangen med episoder å strømme på underholdningsplattformen, og da er Fry, Bender, Leela og resten av gjengen tilbake for flere kosmiske eskapader.

For å markere denne nyheten har det blitt delt en plakat for den kommende sesongen som teaser en rekke episoder med «50 % mer vann!» Vi har ennå ikke fått noen trailer å beundre, men alle som har sett « Futurama før, vil uten tvil vite hva de kan forvente seg av dette kommende kapittelet også.

Gleder du deg til mer « Futurama?