Sesong 2 av Ahsoka forventes ikke å bli spilt inn før i midten av 2025

HQ

Sesong to av Ahsoka-serien på Disney+ forventes ikke å starte innspillingen før sommeren 2025 - nesten et år fra nå - ifølge skuespillerinnen Natasha Liu Bordizzo.

I en tale på Dragon Con uttalte Bordizzo (som spiller Sabine Wren i sesong én av Ahsoka) at hun sannsynligvis ikke ville delta neste år, og at hun forventer å jobbe på settet.

Bordizzo fikk selskap i panelet av de andre Star Wars-skuespillerne Giancarlo Espositio, Danny Trejo, og Manny Jacinto (til tross for at serien hans The Acolyte har blitt lagt ned til mange fans' store fortvilelse).

Disneys Star Wars-univers fortsetter å vokse, med Skeleton Crew, Andor sesong to og The Mandalorian and Grogu-filmen som er ferdig, noe som baner vei for tilbakekomsten og veksten til fan-favorittkarakteren Grand Admiral Thrawn.

Hvis vi vurderer Ahsoka sesong to på startdatoen for filmingen, er det sannsynlig at serien ikke vil bli utgitt før 2026, og sannsynligvis da etter mai 2026, da dette er når The Mandalorian and Grogus utgivelse er planlagt.

Fans trenger imidlertid ikke vente så lenge på nytt innhold, ettersom den nevnte Star Wars: Skeleton Crew er planlagt utgitt i desember i år (takk, ScreenRant).