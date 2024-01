Sesong 2 av Arcane bekrefter fan-teori i teaser-trailer

HQ

For to måneder siden kunngjorde Riot at sesong 2 av Arcane kommer til Netflix i november 2024, så de fleste av oss forventet ikke å høre eller se mye mer på en stund. Det gjør kveldens nyhet desto bedre.

Fortiche og Riot har sluppet den første teaser-traileren for Arcane sesong 2, og det faktum at den bare er 44 sekunder vil ikke stoppe mange League of Legends-spillere fra å bli veldig spente. Fordi teaseren viser Singed som har en blodoverføring med et beist som ser ganske kjent ut. Den ser nemlig ut til å bekrefte at Vander faktisk blir Warwick i den andre sesongen, og tar dermed sistnevntes bakgrunnshistorie i en veldig interessant retning.

Det eneste vi får i tillegg til dette er bekreftelsen på at Hailee Steinfeld, Ella Purnell og Katie Leung vil gjenta rollene sine som henholdsvis Vi, Jinx og Caitlyn Kiramman, men forvent å få vite mye mer de neste månedene, ettersom det er planlagt massevis av Arcane-innhold for League of Legends frem til sesong 2s premiere.