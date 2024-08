Sesong 2 av Twisted Metal har startet innspillingen

HQ

Anthony Mackie overrasket ganske mange da han kom på scenen på The Game Awards i desember i fjor og bekreftet at Twisted Metal skulle få en andre sesong på Peacock. Vi har imidlertid knapt hørt noe siden, ettersom forfatterne har jobbet med å lage en enda galere, morsommere og mer eksplosiv historie. Det ser ut til at de har klart å gjøre det nå.

PlayStation Productions-sjef Asad Qizilbash avslører at Twisted Metal sesong 2 har begynt å filme, så det ser ut til at vi kan forvente å se Anthony Mackies John Doe og Stephanie Beatriz' Quiet innta turneringen en gang i 2025.