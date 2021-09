Sesong 3 av Sex Education lover geiter, barter og enda mer nakenhet

HQ

Netflix sin portefølje av originalinnhold har virkelig blomstret de siste årene, med serier som The Witcher, Lucifer og You blant mange andre fanfavoritter som tilbys. I løpet av få dager vil den porteføljen utvide seg ytterligere med den tredje sesongen av den morsomme og helsprø serien Sex Education.

Innen sesongpremieren har Netflix sluppet en offisiell trailer som gir oss et lite innblikk i hva som kommer, og sa langt vet vi at sesongen vil by på geiter, mislykkede forsøk på bart og enda mer nakenhet.

Med tanke på at sesong 2 forlot oss på litt av en cliffhanger, med det kompliserte forholdet mellom Otis og Maeve, vil denne sesongen tilsynelatende svare på noen av spørsmålene vi har, da det virker som at paret er tilbake på talefot.

Sjekk ut traileren for den kommende sesongen nedenfor. Den har premiere på Netflix den 17. september.