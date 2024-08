Sesong fem av Diablo IV slippes neste uke

HQ

Ta øksen din og forbered deg på mer monsterdrap i den kommende Season of the Infernal Hordes. Navnet henspiller på en hordemodus du kan spille i Realm of Hatred. Den er designet for de som har fullført historien og vil ha mer å gjøre. Fiender angriper deg i bølger, og mellom dem kan du velge forskjellige oppgraderinger til karakteren din. Dessverre er det ikke fullt så enkelt som å bare bli sterkere. Du vil også velge gjenstander som svekker deg. Blizzard skriver følgende om den nye spillmodusen:

Infernal Hordes er tilgjengelig på både Seasonal og Eternal realms fra og med World Tier III etter at du har fullført en Questline, og er en bølgebasert funksjon som du kan slakte deg gjennom alene eller med venner.

Hvis du likte Diablo II, vil du bli glad for å vite at The Fell Council er tilbake i denne spillmodusen. Det er fem sjefer totalt, men haken er at du bare får kjempe mot tre om gangen. I tillegg til den nye hordemodusen er det også femti nye gjenstander du kan finne ved å beseire fiender i verden. For å lære mer om denne sesongen, sjekk ut traileren nedenfor og les dette innlegget. Du kan begynne å slakte demoner 6. august kl. 18:00 BST/19:00 CET. Spiller du Diablo IV regelmessig?