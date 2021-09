Sesong sju av Ninjala er i gang

HQ

Like før helgen kunngjorde utvikleren Gungho Online at sesong sju av deres populære actionspill Ninjala endelig er i gang. Temaet for denne sesongen er skrekk. Denne oppdateringen introduserer den nye spillmodusen Last Ninja Standing!, to nye våpen kalt Paw-xing Gloves og Ogre Gloves, forbedringer av brukergrensesnittet, justeringer av BGM, balanseringer av våpenparametere og masse annet.

Mer informasjon og hele patch-listen finner du på den offisielle hjemmesiden. Vi har også fått en ny trailer som du kan sjekke ut under.