Sesongfinalen i Formel E har offisielt fått navnet "The 2025 Marvel Fantastic Four London E-Prix"

Formel E, en mye mindre kjent konkurranse enn Formel 1 som bruker elektriske biler, tyr til mange markedsføringsstrategier for å gjøre seg kjent, spesielt blant unge mennesker. Tidligere i år hyret de inn internettkjendiser og influencere og gjorde dem til førere i et oppvisningsløp i Miami.

Og nå, til sesongfinalen (den ellevte sesongen av konkurransen avsluttes med løpene 26. og 27. juli), har de inngått et samarbeid med Marvel Studios og deres film The Fantastic Four: First Steps, som også har premiere denne helgen, og har gått så langt som å kalle den "The 2025 Marvel Fantastic Four London E-Prix".

En av særegenhetene ved denne motorsporten, som ble anerkjent av FIA i 2020, er faktisk "Attack Mode", en strategisk funksjon som gir førerne en ekstra kraftboost under et løp, og som krever at de kjører utenfor racinglinjen og gjennom en utpekt sone for å aktivere. Under de to neste løpene i London vil denne sonen være tematisert med elementer fra filmserien.

Fantastic Four London E-Prix vil ha to løp i London, lørdag og søndag kl. 17:00 BST, 18:00 CEST, annerledes enn vanlig for å ikke sammenfalle med Formel 1-løpene i Belgia.