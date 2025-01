Seth MacFarlane avslører hemmeligheten bak et av Family Guys mest ikoniske øyeblikk

Akkurat når Griffin-familien står til halsen i vann og er i ferd med å drukne, bestemmer Peter seg for å dele en enormt kontroversiell opplysning. "Jeg likte ikke Gudfaren", sier han, noe som får alle til å glemme den livstruende situasjonen de befinner seg i og begynne å skjelle ham ut for hans filmsmak.

Peter argumenterer godt, men vi tror ikke han vinner noen over med denne kalde holdningen. Seth MacFarlane, stemmen til Peter og skaperen av Family Guy, avslørte at scenen ikke var inspirert av noen som mislikte Gudfaren, men en annen klassisk film i stedet.

"'Den insisterer på seg selv' var en kritikk min professor i filmhistorie på college brukte for å forklare hvorfor han ikke syntes The Sound of Music var en god film", skrev MacFarlane. "Førsteklasses lærer, men jeg skjønte aldri helt hva han mente."

Vi har selvfølgelig alle vår egen smak, men det er noen filmer du ikke kritiserer, selv om du ikke synes de er så gode. Hva er ditt hotteste syn på en filmklassiker?

