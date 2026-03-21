Seth MacFarlane forklarer hvordan serien Ted kan gå i 20 sesonger

Seth MacFarlane er en fyr som vet hvordan man holder en serie gående i årevis. Family Guy har holdt det gående siden 1999, American Dad startet i 2005, og han ser for seg at hans live-action-komedieserie Ted vil holde det gående like lenge, på én betingelse. De må fortsette å finansiere CGI-bjørnen.

I en samtale med Collider forklarte MacFarlane hvorfor visse serier føles som om de kan fortsette for alltid, mens andre ser ut som om de er på vei mot en endelig avslutning. "Det er visse serier som er premissbaserte og andre serier som er karakterbaserte, og det er slik TV har fungert i flere tiår. Du ser på Friends, du ser på The Office, det er karakterbaserte serier. Hvis noe er karakterbasert, kan det fortsette på ubestemt tid, fordi det er den situasjonen du velger å sette disse menneskene i, fordi det er de menneskene publikum møter opp for", sa han.

"Ted er en karakterbasert serie. Det eneste som hindrer oss, er utgiftene. Det koster mye penger å lage bjørnen. Men du har disse fantastiske skuespillerne, du har dette fantastiske forfatterteamet. Du kan lage så mange du vil. Jeg mener, du kan lage 20 sesonger av dette, og det ville fungere, men du har CGI-elementet som gjør det utfordrende. Men historiemessig, for å svare på spørsmålet ditt, kan det være ubegrenset. Det er ingen grenser for hvor mange historier du kan fortelle med karakterer som folk ønsker å besøke uke etter uke."

MacFarlane beskrev det å lage CGI-bjørnen i Ted som "å lage en Marvel-film omtrent en gang i halvtimen", så vi antar at det ikke er billig å gi liv til bjørnen med samme navn. Så lenge Ted lykkes nok til å finansiere bjørnen, vil vi få se mer til ham.