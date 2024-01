Seth MacFarlane: Ny versjon av Den nakne pistol er fortsatt "i høyeste grad i live"

HQ

I tillegg til sin kommende Ted-serie er komikeren Seth MacFarlane også i gang med å lage en ny versjon av komedieklassikeren The Naked Gun - noe han har forsøkt å gjøre siden filmen ble annonsert i 2013. Siden da har Akiva Schaffer fra The Lonely Island jobbet med manuset, og MacFarlane sier at filmen fortsatt er under utvikling:

"Det jobbes med den akkurat nå. Akiva Schaffer, som har skrevet utkastet sammen med teamet sitt, har gjort en helvetes jobb, og det er under utvikling. Så den er fortsatt i høyeste grad i live."

Tanken er at Schaffer også skal regissere, og Liam Neeson er fortsatt aktuell for rollen som Frank Debrins sønn. MacFarlane kunngjorde også at The Orville ennå ikke er kansellert, i hvert fall ikke offisielt. Prologserien om den vulgære bamsen Ted får amerikansk premiere på Peacock 11. januar.

