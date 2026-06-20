Seth MacFarlane skal lage en Family Guy-film når alt annet går til helvete

Til tross for at han allerede har laget over 24 sesonger av Family Guy, ser det ikke ut til at Seth MacFarlane har tenkt å bremse opp den animerte komedieserien. Faktisk ser MacFarlane fortsatt på « Family Guy » som sin trygghet, da skuespilleren og skaperen av serien avslørte at han vil fortsette å lage nye sesonger av Family Guy i overskuelig fremtid og holde franchisen ute av kinoene til han absolutt må bringe den til kinoer over hele verden.

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I et intervju med The Hollywood Reporter ble MacFarlane spurt om han noen gang ville lage en Family Guy-film, og han forklarte at det bare vil skje hvis det er absolutt nødvendig.

"Family Guy -spillefilmen er noe som fortsatt alltid ligger i bakhodet mitt. Jeg har alltid hatt en ganske klar idé om hva den skal være. Det er den pilen i koggeret som jeg sparer til når alt annet går til helvete. [Kan det noen gang skje mens serien fortsatt går på TV?] Å ja. Jeg antar alltid at hvis jeg skulle få en virkelig dyster profesjonell fiasko, som å produsere en film eller en serie som bare mislykkes så totalt, er det eneste som kan rense publikums smak for det hele, filmen « Family Guy ». Det er da jeg vil gjøre det."

MacFarlane nevnte også hvor lenge Family Guy har holdt seg som serie, og forklarte: "Jeg tror den kan fortsette så lenge det er etterspørsel etter den. Jeg blir stadig sjokkert over seertallene for serien, at de fortsatt er veldig, veldig høye. Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Det har gått så lang tid. Det har gått et kvart århundre siden dette programmet kom på lufta!"

Ville du noen gang sett en Family Guy-film, eller synes du den bør forbli en TV-serie?