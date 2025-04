Seth Rogen kritiserer det moderne Hollywood

HQ

Seth Rogens The Studio er et av skuespillerens mest ambisiøse prosjekter til nå, og tar for seg Hollywood. Rogen har vært i film- og TV-bransjen siden han var tenåring, og han har rikelig med erfaring og vet at bransjen har sine feil og mangler.

For The Studio har Rogen kommet på innsiden av hodene til Hollywood-ledere, men det betyr ikke at han plutselig tror at de er ufeilbarlige. "De kan lage gode filmer i stedet for dårlige filmer, og mange av dem velger å lage de dårlige fordi de tror det vil gjøre livet deres personlig tryggere", sier han til Variety.

"Spillet som stadig spilles av folk i studioene, er eierskap versus distanse - hvordan navigere mellom å ha eierskap til noe hvis det går bra, og distanse til noe hvis det går dårlig," fortsatte han, og sa at selv om mange av studionavnene ser på seg selv som kunstnere eller noe som står dem nær, kan de ikke forplikte seg fullt ut til mange prosjekter.

De fleste av Rogens beste stikk mot Hollywood i The Studio kommer fra hans egne erfaringer, for eksempel da han laget The Green Hornet. "Vi lærte hvor bundet vi var av de tingene som måtte være med i filmen", sa han. "På den tiden var vi litt naive med hensyn til hvor restriktivt det faktisk var. Jeg måtte for eksempel jobbe i en avis. Jeg måtte ha en sekretær som het dette. Jeg måtte ha en fyr som het dette, som var den slemme sjefen min. Ingen av disse ideene ville vi ha kommet på på egen hånd."

The Studio er ute nå på Apple TV+