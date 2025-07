Seth Rogen og Rose Byrne sørger for humoren i andre sesong av Platonic

HQ

Å kombinere Seth Rogen og Rose Byrne i en komedieserie var en sikker vinner for Apple TV+, og overraskende nok ble den første sesongen av Platonic ganske populær for strømmeplattformen. Så mye at en ny serie med episoder snart ble bestilt, og nå er den snart her.

Neste runde med episoder har premiere på Apple TV+ nå i august, fra den 6. august, og de to vennene vil fortsette å henge sammen mens de håndterer eksterne utfordringer som legger press på forholdet deres. Dette inkluderer Rogens Wills nye kjæreste, som opplever Byrnes Sylvia som en trussel, noe som får gjengen til å oppføre seg mer som voksne og gjøre "normale voksenting". Men det er selvsagt ikke alltid dette som skjer...

Sjekk ut den siste teaseren for Platonic nedenfor, i forkant av premieren om noen uker.