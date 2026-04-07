Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz og Edward Norton kolliderer i djevelsk morsomme The Invite

A24 har vist seg å være en absolutt skatt i det moderne filmlandskapet, med hyppige debuter og spennende og ferske filmer. Etter en travel start på året, vil produksjonsselskapet denne sommeren utvide porteføljen ytterligere med nok et etterlengtet og lovende prosjekt, som forener fire av Hollywoods største navn.

Filmen heter The Invite og følger to naboer, to par, som møtes til et middagsselskap og deretter begynner å engasjere seg i noe mer... Det er uklart nøyaktig hva som tilbys, ettersom traileren aldri nevner det eksplisitt, men det ser ut til å være en noe åpenbar implikasjon av en romantisk forvikling mellom de to parene.

Med Seth Rogen og Olivia Wilde i hovedrollene som det ene paret og Edward Norton og Penelope Cruz som det andre paret, kommer The Invite på kino i juli, og det er et prosjekt som også er regissert av Wilde, og som bygger videre på hennes forrige regissørinnsats i Don't Worry Darling.

