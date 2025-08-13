Seth Rogen om Pineapple Express 2: "Kommer nok ikke til å skje"

Det er drøyt 17 år siden Seth Rogen og James Franco røykte seg gjennom Pineapple Express, som raskt ble en kultkomedie og tjente inn fem ganger produksjonsbudsjettet. Men til tross for suksessen har det aldri blitt noen oppfølger - og ifølge Rogen selv kommer det sannsynligvis aldri til å skje. I et intervju nylig ble skuespilleren spurt om Pineapple Express 2 og hvor sannsynlig det var at filmen noen gang ville bli laget.

"Kanskje. Vi kan sannsynligvis selge den til strømming eller noe... Det kan være en etterspørsel. Man vet aldri. Jeg vet ikke helt. Jeg er ikke så flink med oppfølgere. Det er ikke noe jeg tenker på, men kanskje en dag."

Med andre ord, et høflig "nei". Sannheten er at Rogen - sammen med Evan Goldberg og Judd Apatow - faktisk forsøkte å kickstarte en oppfølger kort tid etter at den første filmen kom ut for nesten to tiår siden. Men etter at Apatow presset på for nesten det dobbelte av budsjettet, la Sony ned prosjektet, og lekkede meldinger antydet senere at studioet ikke trodde at den hadde det samme potensialet som filmer som Anchorman eller Austin Powers.

Mye har skjedd siden den gang, spesielt mellom Rogen og Franco - hvis forhold kollapset fullstendig etter beskyldningene mot Franco. Bare det faktum alene gjør Pineapple Express 2 enda mer usannsynlig.

Ville du ha ønsket å se en oppfølger til Pineapple Express?