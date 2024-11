Seth Rogen prøver å holde liv i et filmstudio som sliter i Apple TV+s The Studio

Apple Apple TV+ har allerede samarbeidet med Seth Rogen tidligere i serien Platonic sammen med Rose Byrne, men strømmetjenesten og skuespilleren skal snart jobbe sammen igjen i et nytt prosjekt som dreier seg om et filmstudio i krise.

Det er kjent som The Studio og ser Rogen spille rollen som den nyutnevnte sjefen for nevnte studio, hvor han får i oppgave å finne ut hvordan han skal krysse turbulente økonomiske og interessefarvann i et forsøk på å sikre produksjonsselskapets fremtid. Dette er imidlertid lettere sagt enn gjort, ettersom stjerneegoer og kreative ambisjoner snart setter en stopper for enhver plan han setter ut i livet.

The Studio Rogen og Rogen har med seg en rekke skuespillere, deriblant Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Bryan Cranston, Zac Efron, Paul Dano, Anthony Mackie, Charlize Theron og til og med Usher og Martin Scorsese, blant mange andre.

Hvis The Studio høres interessant ut så langt, kan du se den på Apple TV+ fra 26. mars, med episoder som debuterer ukentlig frem til 21. mai, og du kan se hele sammendraget og traileren for serien nedenfor.

Synopsis: "I The Studio spiller Rogen hovedrollen som den nyutnevnte sjefen for et filmstudio, Continental Studios. Han og hans team av ledere i Continental Studios er desperate etter kjendisenes anerkjennelse, og må sjonglere mellom bedriftens krav og kreative ambisjoner når de prøver å holde filmene levende og relevante."