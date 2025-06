Seth Rogen vil at Vin Diesel skal ha en cameo i The Studio: Sesong 2 "For hvis du tenker over det, så er han bare med i Fast & Furious-filmene."

HQ Den første sesongen av den utmerkede Apple TV+-komiserien The Studio var full av mega-cameos. Enten det var Zoe Kravitz eller Dave Franco, Martin Scorsese eller Charlize Theron, Zac Efron eller Ice Cube - listen fortsetter. I den andre sesongen, som har fått grønt lys, forventer vi naturligvis enda flere topp-cameos, og hovedrolleinnehaver og medskaper Seth Rogen har begynt å slenge ut noen navn han ønsker å sikre seg. På Jimmy Kimmel Live! (takk til The Hollywood Reporter) sa Rogen at han for øyeblikket sikter seg inn på Vin Diesel, og det av en grunn som egentlig er alt The Studio handler om. Han ønsker å spille videre på satiren ved å hente inn en skuespiller "mest fordi hvis du tenker på det, er han bare med i Fast & Furious-filmene." Rogen utdyper videre: "For de fleste som er i 20-årene nå, har han bare vært Dominic Toretto, noensinne. Så for meg ville det vært veldig spennende å se ham utenfor Dominic Toretto." Men dette var ikke alt, Rogen henvendte seg deretter direkte til Diesel ved å si: "Jeg antar at du ser på dette som du gjør hver kveld. Jeg antar at du ser på det mens du kjører som en Pontiac fra 65. Hvis du vil være så snill å tenke deg om, kan vi kanskje organisere en Zoom - så skal jeg fange skalletheten din på en harddisk." Kunne du tenke deg å se Diesel i The Studio, og hvem andre tror du ville vært perfekt for en cameo i serien?