Seth Rogens Turtles-reboot får premiere i august 2023

Den kommende Teenage Mutant Ninja Trutles-filmen som produseres av Seth Rogen og Nickelodeon har nå fått premieredato. Dette etter at Rogen på Twitter delte et bilde med masse skriblerier, med et oppfølgende innlegg der det står "Teenage Mutant Ninja Turtles... Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to)".

Selv om det nok kommer til å ta en stund før vi får se noe konkret fra denne rebooten, er det altså den 11. august 2023 premieren skjer. Ser du frem mot en ny Ninja Turtles-film?