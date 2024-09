Sett deg inn i VR-versjonen Arizona Sunshine Remake

HQ

Katten er offisielt ute av sekken når det gjelder VR-versjonen av Arizona Sunshine, og vi var heldige nok til å treffe Vertigo Games' Game Director Peter Deurloo på årets Gamescom i Köln for å snakke om alt som har med zombier å gjøre.

Du kan se hele intervjuet nedenfor, men jeg vil fokusere på hva som er nytt og hvordan utvikleren føler om forskjellige VR-plattformer.

Så hva har egentlig endret seg i serien, som ikke alltid har fått den beste mottakelsen? Og hvordan bruker Vertigo dette nye formatet til å løfte spillet sitt til nye høyder?

Deurloo sa: "Jeg tror nærkamp ville være en stor ting. Så vi har nærkampvåpen overalt, alt du kan bruke til å slå dem i hodet med, noe du (vår mann på scenen Dav) hadde det ganske moro med.

"Så har vi selvsagt masse fysikk på zombiene. Du kan plukke dem opp - [Dav] klarte faktisk å kaste en i vannet. Det er mye mer interaksjon, mye mer interaksjon med verden enn i originalen."

Han fortsatte: "Vi lager ikke statiske gjenstander lenger, det er et stort fy-ord innen VR. Alt føles i utgangspunktet som om du kan plukke det opp. Du skal kunne plukke det opp - det har alltid vært mantraet vårt, og det er noe du vil se i denne nyinnspillingen også."

Vi vet at Arizona Sunshine kommer til flere plattformer, for eksempel den PC-kompatible Meta Quest 3 og PS5s PSVR 2, men fansen bør ikke være for bekymret for plattformforskjeller ifølge utvikleren.

Deurloo sa: "Vi har alltid vært en plattformsutvikler, vet du, alle VR-spillene våre er alltid tilgjengelige på hver enhet, og for oss har det alltid vært viktig å sørge for at de holder seg så nær hverandre som mulig.

"Noen ganger er det vanskelig å se når man ser nærmere etter, det er åpenbart forskjeller mellom PSVR 2 og PC-versjonen, noen flotte grafiske oppdateringer, men generelt prøver vi å holde kvaliteten på Quest 3 så høy som mulig, og vi føler at vi alltid har klart å gjøre det."

